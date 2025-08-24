Music in the Air (116): Anita Plasmeijer

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Voor Anita Plasmeijer is muziek als zuurstof, muziek is voor de Kudelstaartse de ware religie.

Wat doet muziek met jou, Anita?

“Muziek is alles, muziek verbindt; stop de oorlog en iedereen aan de muziek! Het is een taal die iedereen begrijpt. Muziek als religie….”

Wanneer werd jij je voor het eerst bewust van muziek?

“Toen ik 8 jaar oud was luisterde ik naar de muziek van mijn oom in De Kwakel die DJ was. En toen ik 10 jaar was ging ik samen met mijn buurjongen Erwin Schoenmaker plaatjes draaien van Status Quo, Golden Earring, The Sweet en ik nam mijn ABBA platen mee. Via Erwin leerde ik de stevige rockmuziek kennen. We gingen ook met tennisrackets gitaar spelen op de muziek. Ik hou veel van ELO, Bob Marley, UB40, The Rolling Stones maar ook van bijvoorbeeld van trance, afro beat, Tiësto, klassiek, het ligt eraan in wat voor mood ik ben.”

Vertel eens wat over jouw muziek-belevingen?

“Ik ging veel reizen, ben o.a. in Israël, Italië, India, Marokko en in Algerije geweest en daar kwam ik in aanraking met de lokale muziek, dat vond ik fantastisch. In India trad ik ook op. Ik ging dansen op de Indiase muziek, werd begeleid door traditionele Indiase muziekinstrumenten zoals de tabla. En ik heb ook wel gezongen tijdens mijn reizen. Ontmoette allerlei muzikanten, we gingen in een plaatselijk restaurant optreden en deden nummers van o.a. Fleetwood Mac.

Ik heb ook bekende muzikanten ontmoet. Zo stond ik een keer op Schiphol te wachten tijdens het inchecken en achter mij stond Rick Parfitt, zanger en slaggitarist van Status Quo. Hij vroeg of hij misschien vóór mij mocht gaan en dat mocht van mij, hij had haast. Een grondstewardess zei daar afkeurend wat van maar ik zei: “Weet je wel wie hij is? Hij heeft mijn toestemming.” Rick zei: “I appreciate that, thank you.”

Zo heb ik gitarist Carlos Santana ontmoet in Jeruzalem, die trad daar op bij een openluchtconcert in de Sultan Pool. Hij liep op een open veld bij een muur waar ik op zat, ik riep naar hem en hij maakte een foto van mij.

En Ted Neely, de zanger/acteur van Jesus Christ Superstar (in de film en op het toneel) en de musical Hair en verder Thorsten Quaeschning, een lid van de bekende Duitse band Tangerine Dream.

Daarnaast heb ik ook Robert Jan Stips van de Nits op Schiphol ontmoet.”

Heb je toekomstplannen met muziek?

“Niet echt, ik vind het leuk om naar lokale bandjes te kijken en naar festivals te gaan.”

Foto: Anita op straat aan het dansen met de muziek, in India (Varanasi), 1991. (Eigen foto).