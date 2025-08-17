Music in the Air (115): Hein Meijer

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse blueszanger en -gitarist Hein Meijer is geen onbekende, maar het is nooit te laat voor een (nadere) kennismaking.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Hein?

“Muziek is ontzettend belangrijk voor mij. Als kleine jongen luisterde ik al naar platen die mijn vader draaide: Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Chet Atkins. Ik vond het allemaal geweldig en wilde toen al muzikant worden. Het is voor mij niet makkelijk om uit te leggen wat muziek precies met mij doet. Het neemt me mee naar een andere wereld en het geeft me kracht. Als je een song hoort waar je als tiener naar luisterde, dan ben je weer even terug in die tijd.”

Wanneer begon je met muziek en wie beïnvloedde je?

“Toen ik een jaar of drie was imiteerde ik Fats Domino aan de salontafel, die als piano diende. Een beker op z’n kop was de microfoon. Mijn vader zette kant A op van een Fats LP en als die was afgelopen, moest de plaat worden omgedraaid voor kant B. Ik werd in eerste instantie beïnvloed door mijn vader, die gitaar en mondharmonica speelde.”

Welke instrumenten bespeel je zoal?

“Ik speel zelf gitaar en zing, vooral blues gerelateerde muziek. Ik heb een band, maar doe ook solo optredens. Daarnaast begeleiden we met de band Amerikaanse bluesartiesten, en zangeres Kat Riggins tijdens Europese tournees, soms hier en dan weer in Scandinavië. Het is wel een lastige tijd voor bluesmuziek. Het publiek wordt ouder en jongere mensen komen er niet vaak mee in aanraking. Vroeger speelden we vaak in cafés, op zaterdagavond, tot diep in de nacht. Nu spelen we meer op zondagmiddagen en minder vaak in cafés. Er zijn verschuivingen, dus ook nieuwe mogelijkheden. Afgelopen week speelde ik voor een blues dansgroep in Amsterdam. Het is een nieuwe trend, waarbij wordt gedanst op medium en slow blues ritmes. Belly Rubbin’ blues noemen ze dat. Oftewel ‘schuifelen’.”

Je hebt wel vast wel het enige meegemaakt on tour…

“Ik heb vele verhalen en avonturen beleefd ‘on the road’. Het Leuke is ook al de plaatsen waar je terecht komt en alle mensen die je ontmoet. Zo’n 25 jaar geleden deden we een tour met Nick Holt, een bassist/zanger uit Chicago. Wij waren jong en Nick ouder, met een schat aan ervaring. Een echte Bluesman! Nick vertelde ons over artiesten die wij niet kenden. Internet was er nauwelijks. We gingen samen het hele land door en in de auto zong Nick dan songs van die artiesten. Zo reden we eens naar Helmond en Nick zong de hele weg er naartoe! Hij kende al die artiesten en had veel verhalen.”

Wat is jouw leukste herinnering?

“Dat was een bluesconcert dat ik met mijn vader bezocht in Nick Vollebrecht’s Jazzcafé. Buddy Guy & Junior Wells band. Magisch was dat! Ik was toen 14 jaar en ze maakten een verpletterende indruk op mij. Vanaf die dag wist ik het helemaal zeker: dit wil ik ook!”

Wat ga je allemaal nog doen?

“Heb het best druk met spelen. In oktober gaan we met Kat naar Spitsbergen, dat is bijna de Noordpool! Ik blijf spelen zolang ik kan en wil.”

Foto: Leo Gabriels.