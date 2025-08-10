Music in the Air (114): Derya Kozbe

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Derya is geboren in Leiden, verhuisde naar Amsterdam en heeft nu Aalsmeer als woonplaats. Haar ouders wonen in Turkije. Ze volgde ooit vioolles maar stopte met de lessen. Toch kriebelt het om weer iets met muziek te gaan doen, bijvoorbeeld om te zingen, eventueel in een band.

Wat doet muziek met jou Derya?

“Voor mij is dat heel belangrijk, muziek zit in mij. Het is mijn uitlaatklep, mijn emotie en brengt herinneringen.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Vanaf jongs aan zat het erin. Mijn vader speelde accordeon en trompet, van hem heb ik dat overgenomen, bij ons thuis was er altijd muziek, mijn broertje speelde blokfluit.”

Bespeel je ook een instrument?

“Toen ik 8 jaar was en in Amsterdam woonde kreeg ik vioolles tot mijn 12e jaar, maar door omstandigheden ben ik daar toen helaas mee gestopt. Wel ging ik twee jaar naar een balletschool, dat was heel erg leuk. Op mijn tiende speelde ik blokfluit. Toch zou ik erg graag willen zingen, in een band bijvoorbeeld, als achtergrondzangeres. In principe houd ik van heel veel stijlen muziek. Ik zou in het Nederlands willen zingen maar Engels heeft mijn voorkeur.”

Heb je nog leuk muzikale herinneringen?

“Vroeger als kind trad ik op met mijn buurmeisje. Als zij op bezoek kwam gingen we allerlei liedjes zingen voor mijn ouders. Op school ging ik met mijn schoolvriendinnetjes streetdance-danspasjes verzinnen en gingen we samen dansen.”

Heb je muzikale wensen voor in de toekomst?

“Zingen in een band en misschien ga ik ook weer viool leren spelen.”

Thuis muziek maken: Derya met haar broertje. (Eigen foto)