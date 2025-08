Music in the Air (113): Norbert Sollewijn Gelpke

Door Rein van der Zee

Amstelveen – De in Amstelveen woonachtige basgitarist Norbert Sollewijn Gelpke woonde tot z’n 24ste jaar in Aalsmeer. Hij speelt o.a. in de band van Karin Bloemen en als sessiemuzikant bij o.a. Frank Boeijen, Marco Borsato en Freek de Jonge.

Hoe belangrijk is muziek voor jou Norbert, wat doet het met je?

“Muziek beïnvloedt heel erg mijn gemoedstoestand, variërend van somber en zelfs heel chagrijnig tot blij en euforisch. Het is één van de belangrijkste elementen van mijn bestaan, mag ik wel zeggen. Echt een levensbehoefte.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wanneer begon je ermee?

“Zo lang ik mij kan herinneren had muziek deze invloed op me. Als jongetje van 6 zat ik al op een jongenskoor. En ik denk dat rond mijn 8e op pianoles ging. In de 2e klas van de middelbare school ging ik drummen maar dat was geen groot succes. In de 4e klas van het vwo zat ik met nog een ‘drummer’ in de klas, en we hadden geen bassist. Van de muziekleraar moesten we om de beurt drummen en basgitaar spelen. Toen ik de basgitaar in mijn handen kreeg, wilde ik hem niet meer uit handen geven. Dit was het helemaal voor mij… Thuiskomen, zo’n gevoel had ik.”

Wie waren je voorbeelden?

“Als Bassist: Marcus Miller, Darryl Jones, natuurlijk Jaco Pastorius, en later Pino Palladino. Maar als muzikant in het algemeen door heel veel mensen. Bijvoorbeeld: Miles Davis, Michael Brecker, Herbie Hancock, John Scofield, Steps(Ahead), Weather Report, Keith Jarret, Stevie Wonder, James Brown, Aretha Franklin, Sly and the Family Stone, Ella Fitzgerald etc.”

Welke bands speel je zoal in?

“Ik speel basgitaar, en ben sessiemuzikant. D.w.z ik word ingehuurd door artiesten en studio’s om voor ze te spelen. Van Frank Boeijen, Marco Borsato, Freek de Jonge, noem maar op tot en met totaal onbekende (jazz-)bandjes. Ik speel ook al jaren in de band van Karin Bloemen.”

Wat is je huidige situatie met de muziek ?

“Afgelopen weekend is een tournee met Karin Bloemen afgesloten. Het zomerseizoen bestaat voornamelijk uit losse optredens op festivals en dergelijke met verschillende acts. Vanaf september start een nieuwe tournee wederom met Karin Bloemen. Dat zullen rond de 80 voorstellingen zijn.”

Heb je leuke muziekherinneringen om te delen?

“Ik heb een aantal keren een kleine tournee door de Benelux mogen doen, met Mike Mainieri (Steps Ahead). Het was een fantastische ervaring om met iemand van dat niveau te mogen werken. Buitengewoon leerzaam, op het gebied van samenspelen en spelen wat de muziek op dat moment vraagt. Hij was iemand die met alle groten der aarde heeft gespeeld. Van Buddy Rich, Micheal Brecker tot de Dire Straits etc.

De laatste tournee, die nu net klaar is, was met mijn eigen band, in combinatie met Karin Bloemen. Bovendien had Karin mijn dochter Anna horen zingen op haar afsluitende examen van conservatorium in Amsterdam, en had Anna uitgenodigd mee te doen met die tournee. Geweldig om met mijn dochter op het podium te staan. Het pakte erg goed uit. Ze werd al heel snel ‘one of the guys’. Nu al één van mijn leukste ervaringen in de muziek.”

Foto: Nienke de Groot.