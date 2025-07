Music in the Air (112): Ilona Brugman

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Ilona Brugman doet aan rolstoeldansen en geeft daar ook les in en geeft workshops. Zo laat ze mensen ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten, menigeen had nooit kunnen bevroeden dat je ook kunt dansen in een rolstoel.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Ilona?

“Heel belangrijk dus. Ben er dagelijks mee bezig, ik dans er op. Ik word er positief en vrolijk van.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wat doe jij zoal?

“Vanaf mijn zesde dans ik, bij het horen van muziek ging altijd dansen waarop mijn moeder mij op dansles stuurde. Ik leerde daar o.a. streetdance, country, ballroom, rock and roll dansen. Vanaf mijn 13e hielp ik ook met trainingen. Ik hou van vele diverse stijlen muziek en dansstijlen zoals latin, streetdance en ballroom. Toen ik begin 30 was kreeg ik MS en kon ik geen les meer geven, maar sinds 2022 doe ik aan rolstoeldansen bij de Stichting Rolstoeldansen Amstelveen. De leden komen uit allerlei windstreken. Ik doe samen met mijn man Richard ook aan wedstrijden mee en ik ben Nederlands kampioen ballroom senioren, samen met Richard (die niet invalide is) en zelf (alleen) ben ik Nederlands kampioen solo freestyle. Ik geef dansles in Amstelveen en verzorg ook demonstraties, workshops en teambuilding. We willen mensen met en zonder beperking laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Ik vind het een uitdaging om mensen aan het dansen te krijgen en plezier te laten hebben!”

Heb je anekdotes?

“We geven demonstraties, workshops en teambuilding voor mensen zonder beperkingen. Dit heet: Inclusie (de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten). We maken soms wel eens gekke dingen mee, er was een man die was zo enthousiast aan het rolstoeldansen dat hij achterover viel. De beste man moest er hard om lachen, hij had zich gelukkig niet bezeerd.”

Wij verzorgen in Hartenkamp in Heemstede (een woongroep voor mensen met een beperking) één keer in de 3 maanden een disco, dan laten we eerst wat zien en dan dansen we samen, dat is erg leuk om te zien hoe enthousiast men meedoet. Er was zelfs een meisje dat nergens aan mee wilde doen en die begon toch mee te doen en contact te maken.

Ooit stonden we in een zaal en hing een nogal saaie sfeer in de lucht, totdat wij in de pauze een demonstratie mochten geven; er kwam meteen een gezellige sfeer! Iedereen was aan het swingen, de organisatie stond met open mond te kijken.

Mijn man Richard en ik zijn ook gevraagd voor de concerten van André Rieu. Samen met tien andere rolstoelparen en honderdvijftig valide dansparen doen we mee op het Vrijthof en met de kerstconcerten. Ik vind het erg tof om met de valide dansers mee te mogen doen, we horen er gewoon bij!

Wat zijn je toekomstplannen?

“Dit jaar willen we meedoen met de wereldkampioenschappen. Zo lang mijn ziekte het toelaat blijf ik lekker doorgaan met dansen.”

(Beeld: Ronda Fotografie)