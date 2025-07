Music in the Air (111): Gijs de Vries

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Gijs de Vries is geboren in het Elzenlaantje op 24 oktober 1961. Muziek is een van de belangrijkste dingen in zijn leven. “Muziek ontroert mij vaak maar ik kan er ook heel erg blij van worden. Ik ben groot fan van bands als Sweet d’ Buster en The Meteors, Weather Report, Jaco Pastorius, David Bowie, Joni Mitchell maar vooral Joe Zawinul, alles wat deze man heeft gemaakt is echt subliem. Ik draai zijn muziek bijna dagelijks. Hij is mijn held”, aldus Gijs, die in een van de meest illustere Aalsmeerse bands heeft gezeten: The Madeliefjes.

Wanneer is de muziek in jouw leven een rol gaan spelen?

“Op 14 januari 1977 komt de lp ‘Low’ van David Bowie uit. Dit album verandert mijn kijk op muziek. De originele lp en hoes hangen nog steeds boven mijn bed. Ik ben dan 15 en al bezig in bandjes. Ik speel basgitaar sinds mijn 13e. Ik ben autodidact en lees – helaas – geen noten. Mijn eerste bandje, The Smash genaamd was op de middelbare school met Frank de Kruijf – may he rest in peace – op drums, Michiel Teekamp en Moos Appelman op gitaar en Erik ‘Prut’ op zang. Dan volgt al snel het bandje ‘Tup Tup en de Zaadjes’, Moos en George Appelman op gitaar, Hubert Tulp (Tup) op drums en Josephke LaFleur op zang. We speelden veel nummers van Dr. Feelgood.”

Met The Madeliefjes heb je vast veel beleefd…?

“Eind jaren 70 begint het bandje ‘The Madeliefjes’. Ooit opgericht als gelegenheidsbandje met wat andere muzikanten voor de befaamde Augustusfeesten bij André Alderden. Dit worden hele leuke jaren met veel optredens. Ton Offerman op gitaar, toetsen en zang, Menno Bodde op gitaar en zang, Helma Persoon op zang en bariton sax, Peter Prochazka op zang en roeiboot, Jan Labordus op drums en Jos Konst op sax. Het leukste optreden voor mij was in de Oude Raadhuis, wat werkelijk stamp- en stampvol zat en waarbij het publiek het retegoed naar hun zin had. Dan volgt een korte periode waar ik Piet van Leeuwen vervang bij ‘Livin’ at A’ omdat hij gaat toeren met de band Attaboy. Hele leuke tijd met veel optredens op hele leuke plekken. Ooit een optreden bij Koekenbier in Abcoude gedaan bij de carnavalsvereniging ‘de Wandelstokkenknarren’ waar we zelfs geridderd werden door het bestuur. Haha! Van 20 tot 2 uur ’s nachts spelen voor een publiek dat alleen maar carnavalsnummers wil horen. Pfff.”

En de tijd daarna?

“Dan volgt er nog een zeer leuke tijd in de ‘Als je Maar van de Straatband’. Wederom met André, Peter en Remco. Richard, Mieke en Lenie op zang, André, may he rest in peace, op gitaar en Joran van Liempt op sax. Ook weer heel veel optredens. Vooral een aantal optredens met de cast van de TV serie ‘Onderweg naar Morgen’ was heel leuk om te doen.”

En de (nabije) toekomst?

“Tegenwoordig al een tijd geen bandjes meer. Mijn versterker staat in de woonkamer en ik pak de bas regelmatig. Zoals ik eerder zei ben ik groot fan van ‘Sweet d’ Buster’ en zou graag een paar nummers van hen een keer live op een podium laten horen. En dan het liefst weer met o.a. André, Peter, Remco, Mieke en Lenie. Maar dan heb ik te maken met één van de beste bassisten van Nederland, Herman Deinum, dus oefenen oefenen en nog eens oefenen. Ik ken mijn beperkingen hoor!”