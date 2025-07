Music in the Air (110): Amanda ten Cate

Door Joke van der Zee

Amstelveen – Amanda ten Cate (41 jaar) werkt met mensen met dementie. Een mooie doelgroep, vindt zij, waarbij het voor haar de uitdaging is de mensen in hun kracht te zetten. “Ze zijn méér dan hun ziekte”, zegt de Amstelveense. In haar vrije tijd zingt Amanda graag, houdt ze van tekenen en is vooral heel graag bezig met poëzie. (Amanda is de huidige dorpsdichter van Uithoorn, de plaats waar zij opgroeide).

Hoe belangrijk is muziek voor jou?

“Muziek werkt voor mij als medicijn. Ik vind ook verschillende stijlen leuk, afhankelijk van de stemming waarin ik verkeer of wat ik aan het doen ben, draai ik verschillende muziek. En bepaalde muziek heeft mij ook door gezondheidsproblemen en operaties heen geholpen.”

Je bent dichteres, zijn muziek en dans favoriete thema’s in je werk?

“Ja en nee. Ik schrijf over van álles om eerlijk te zijn. Maar heb meestal wel muziek aan bij het schrijven. Of als ik voor die tijd inspiratie zoek. Ik ga dan wandelen, deels met de geluiden van de buitenlucht, deels met muziek. Dansen… ja, dat wás altijd mijn passie tot het fysiek niet meer ging. Nu maak ik soms choreografieën van woorden. Vind het heel leuk om daarover te dichten.”

Bespeel je een instrument of zou je dat graag willen?

“Helaas niet. Zou graag saxofoon spelen of drummen. Maar heb te veel andere hobby’s die ik ook wil doen. Zingen, tekenen, dichten…”

Heb je een bijzondere muziek-herinnering?

“Zeker! Toen ik bij een concert van ‘Il Divo’ was voor het eerst. Zij zongen tijdens een nummer vierstemmig en crescendo. Tijdens dat crescendo (waarbij de zang steeds krachtiger werd) kreeg ik dezelfde ervaring als die ik had als ik morfine kreeg in het ziekenhuis. Een kriebel in m’n keel die zich als een fontein verspreidde door m’n lichaam En mij een ontspannen gevoel gaf. De kracht van muziek! Als medicijn…”

Foto: Tijdens KCA’s Gedichtendag 2025 droeg Amanda een gedicht voor waarin de dans in woorden en in beweging tot uiting kwam. (Beeld: organisatie Gedichtendag Aalsmeer).