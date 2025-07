Music in the Air (109): Elias Guellaï

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Elias Guellaï is dol op gitaarspelen en vooral solo-gitaar heeft zijn interesse.

Wat doet muziek met jou, Elias?

“Heel veel, de kracht van de passie. Voordat ik naar de sportschool ga luister ik eerst naar rockmuziek met spetterende gitaarsolo’s om me alvast op te warmen.”

Wanneer begon je met muziek en wie beïnvloedde jou?

“Op mijn negende kreeg ik gitaarles van Dick Dolieslager in Amstelveen. Vooral mijn moeder wilde graag dat ik gitaar ging spelen. Het was niet echt de gitaar die mij in het begin aansprak, toen ik voor het eerst het nummer Pjanoo van Eric Prydz hoorde ging ik echt uit m’n dak, die energie! En dat was geen gitaarnummer. Uiteindelijk ontdekte ik dit instrument, en vooral juist de energie van de rockgitaar vind ik echt te gek. Een groep zoals AC/DC met gitarist Angus Young, dat is één en al energie en wat mij ook erg aanspreekt zijn de gitaarsolo’s in de songs van Michael Jackson die worden gespeeld door o.a. Eddy van Halen en Slash. En de band Toto vind ik ook een supergoede groep. Het nummer van hen: Hold the line is echt een topper!”

Speel je naast gitaar ook nog andere instrumenten, bijvoorbeeld in een band?

“Nee, alleen gitaar. Ik zit niet in een band, vind het juist leuk om alleen te musiceren. Ik weet nog dat ik wel eens gitaar speelde voor een vriendin en zij vond het geweldig dat ik dat juist alleen voor haar deed. Op school zat ik wel in een schoolbandje en speelden wij in musicals.”

Heb je qua muziek nog een anekdote?

“Muziek is ontzettend prettig, maar, het is niet altijd rozengeur en maneschijn haha: Ik weet nog toen ik als jong jongetje op de fiets in weer en wind van de ene kant naar de andere kant in Amstelveen (ik woonde eerst in Amstelveen voordat ik in Aalsmeer neerstreek ) fietste met mijn gitaar op mijn rug naar gitaarles, dat was soms afzien.”

Heb je concerten bezocht?

“Ja, ik heb de groep Kensington gezien in de Ziggo Dome, wat een heerlijke ervaring was dat.”

Heb je verder nog toekomstplannen in de muziek?

“Jazeker. Nu ben ik druk bezig om een huis te zoeken, dan inrichten en pas als alles op zijn plaats is dan wil ik verder gaan met mijn gitaarspel, en me vooral focussen op solo-gitaar…”

Foto: RvdZ.