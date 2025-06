Music in the Air (106): Hans van der Meulen

Door Joke van der Zee

Rijsenhout – Als geboren en getogen Aalsmeerder liggen er van Hans van der Meulen (1961) veel voetsporen in ‘het dorp’. Veel middenstand kan hij zich nog zó voor zich halen maar helaas, bijna alle winkeltjes van weleer zijn verdwenen. Gelukkig is De Oude Veiling er nog wél, de plek waar in de jaren 70 en 80 bands optraden als The Golden Earring en Fruitcake. Maar de mooiste herinnering op muziekgebied is wat hem betreft Luilak Pop 1980 op het Industrieterrein Hornmeer, want daar begon zijn liefde voor de band Barrelhouse. De (nu) Rijsenhouter is absoluut blues-fan, weliswaar ‘ingegoten’ door Barrelhouse maar ook iconen als BB King. Toch ontdekt Hans ook graag nieuwe muziek.

Heb je zelf een muzikale achtergrond?

“Mijn opa speelde viool, maar dat heb ik niet meegemaakt. Mijn vader hield van operette, dat weet ik nog goed, zelf heb ik een aantal jaren in een band gedrumd. Overigens ging dat heel ‘organisch’. Ik ben gewoon begonnen om als ik klaar was met huiswerk maken op stenen potten en een lamp te slaan, deze laatste diende als bekken… Ik trommelde mee met muziek die ik mooi vond. Door te doen en te kijken naar andere drummers heb ik het mezelf aangeleerd. Mijn eerste drumstel is ook een anekdote: toen ik naar de HTS ging kwam ik bij iemand die zijn basedrum als salontafel gebruikte. Die heb ik toen gekocht!”

Dus je bent autodidact, hoe kwam je in een band terecht?

“Ik ben gevraagd. Een van mijn vrienden maakte deel uit van de Tostiband en de drummer daarvan verhuisde voor langere tijd naar het buitenland. Het werd een hele leuk tijd van 14 jaar. We waren misschien niet heel ambitieus of superkritisch maar we hebben toch wel een paar keer opgetreden en we repeteerden wekelijks. Het samen muziek maken, echt op elkaar ingespeeld zijn door goed het contact te zoeken met je collega-muzikanten; ik heb dat altijd als zeer plezierig ervaren.”

Luilakpop 1980 was voor jou een gamechanger?

“In die zin dat er heel wat losgemaakt werd bij me. De Aalsmeerse Madeliefjes waren er en… Barrelhouse. Ik heb ademloos geluisterd, dat was voor mij het eerste contact met de blues, de band trad trouwens op in de originele bezetting, aangevuld met Hans Dulfer op sax en Jeff Reynolds als trompettist. Dan de zang van Tineke Schoenmaker… ik was echt geraakt. Ik heb nog een leuke anekdote over hun pianist, Han van Dam. Hem zag ik hier bij de plaatselijke supermarkt stellingen inrichten. Ik kon de verleiding niet weerstaan en vroeg of hij ‘Barrelhouse Baily’ (pianist Han van Dam) was. ‘Ja, dat ben ik en dit is wat ik nu doe’, zei hij.”

Welke bluesmuziek ‘doet het hem voor jou’?

“Via Barrelhouse ben ik veel meer gaan zoeken en ontdekte ik verschillende stijlen. De laatste tijd luister ik graag naar een jonge getalenteerde bluesdame, Jackie Venson. Heb ik aanstaan tijdens het koken. Maar ook het Nederlandse ‘Harlem Lake’ vind ik geweldig. BB King op North Sea Jazz. Ik hou ook van Bots (‘Zing je Moerstaal), de early tapes van Bob Marley (moeilijk drummen trouwens) en Massada.

Foto: Optreden van de Tostiband in the Beach met – enigszins verscholen – Hans op drums. (Beeld: Tostiband)