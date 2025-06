Music in the Air (105): Meindert Buskermolen

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – “Muziek is erg goed voor het menselijk brein”, zegt Meindert Buskermolen, die psycholoog van beroep is en als hobby basgitaar speelt. Hij woont in Aalsmeer en heeft een familieband, ‘The Broken Mules’.

Wat doet muziek met jou, Meindert?

“Muziek is voor mij een leuke hobby, luisteren doe ik graag maar het maken van muziek vind ik nog leuker. Muziek maken brengt creativiteit met zich mee en dat is goed voor de hersenen.”

Hoe ben je in de muziek gerold en door wie ben je beïnvloed?

“Op mijn vierde werd ik gegrepen door de muziek van Chopin, ik vroeg steeds aan mijn moeder of zij die muziek voor mij wilde draaien. En op mijn achtste kreeg ik klassieke pianoles van de heer Keessen, wat ik een paar jaar volgde en op mijn 20e nam ik weer pianoles. Ik hou erg van progressieve rock zoals die van de oude Genesis, King Crimson en Yes, maar denk wel dat The Beatles het meest bepalend zijn geweest.”

Speel je op instrumenten in een band?

“Piano speel ik af en toe nog, verder basgitaar wat ik nu zo’n 16 jaar doe. Ik heb mijzelf leren bassen en ik heb nog vier jaar gitaarles gehad van Paul Witte. Ook probeer ik nu de trombone, ik moet daarvan nog wel weten waar de noten zitten. Verder speel ik bas in de Aalsmeerse band ‘Too Simple’. We doen covers van o.a. De Dijk en The Scene en Talking Heads, dus Nederlands en Engelstalig materiaal. Dan speel ik ook bas in onze familieband ‘The Broken Mules’. (De naam slaat op de familienaam: Buskermolen). Daar zit ik met mijn vier zoons in, alhoewel dat momenteel op een laag pitje staat, want de heren wonen overal verspreid. Onze eerste zangeres woont trouwens nu in Canada en de huidige zangeres heeft het ook druk.”

Heb je een anekdote?

“De gitaarleraar van één van mijn zoons vroeg een bassist voor de band Too Simple, of dat wat voor mij zou zijn? Ik wilde vooral een band zonder egotrippers, nou, die zitten niet in deze groep en voel ik mij erg welkom daar. Zo rolde ik dus in Too Simple, ik ben gewoon maar gaan bassen en kreeg dat in de vingers.

Toen ik de eerste keer ging optreden – dat was bij de atletiekbaan in Amstelveen – waren er wat angstige gevoelens, maar ik zei tegen mijn muziekvrienden: wat kan er nu fout gaan? Niemand hoort dat toch?

Aangezien we ooit een keer optraden waar iemand het geluid deed, en dat klonk nergens naar! We zijn toen eerst maar gaan zitten. Net zo lang totdat de sound goed klonk…”

Hoe ziet het musiceren er nu uit, en heb je verder nog plannen daarin?

“Ik blijf lekker doorspelen. In oktober gaan we weer optreden met Too Simple. En hopelijk kunnen we ooit weer eens met The Broken Mules spelen!”

(Foto: Tara-Lynn Voerman.)