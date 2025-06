Music in the Air (104): Mieke van Trigt

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Zangeres Mieke van Trigt (62) vindt het heerlijk om gezellig met vrienden te borrelen en eten met vrienden, ze houdt van tuinieren en uiteraard van bandjes kijken. Ze is 30 jaar getrouwd met Remco (de Hundt) en moeder van twee geweldige jongens. Je kunt haar niet gelukkiger maken dan op vakantie gaan met man, zonen en hun vriendinnen.

Wanneer begon je met zingen?

“Ik zing eigenlijk al vanaf m’n 9e jaar. Ben in de kerk begonnen. Mijn moeder zong ook altijd, dus eigenlijk is het met de paplepel ingegoten. M’n 3 grote zussen zongen ook, maar ik wist al op jonge leeftijd dat ik in een band wilde zingen. Ik was gek op bands met een zangeres, bijv. Earth & Fire, Shocking Blue, Middle of the Road etc. Op m’n 17e jaar was het zover en mocht ik zingen in de schoolband van vrienden van het Alkwin College.”

Je stond/staat met menig band op het podium…

“Ja, en ik vond het allemaal even leuk! Het zingen met Popkoor Da Capo uit Uithoorn. Het eerste optreden in Nieuwkoop met het schoolbandje vond ik werelds! Ik voelde me heel wat, maar toen ik het later terug luisterde, was het niet om aan te horen, haha. Met de Als je maar van de Straatband vond ik het heel gaaf. Ten eerste omdat ik dan samen met Remco op het podium stond en omdat we met z’n drieën zongen, o.a. met Lenie Zuijderhoudt, waardoor we een heel uitgebreid en afwisselend repertoire hadden. En als de één solo zong, deden de andere twee backing vocals. De bandjesavonden waar we mochten spelen waren altijd fantastisch! En niet te vergeten de Aalsmeerse Feestweek, waar we, Lenie en ik en later ook met Ingrid Zonneveld erbij, in verschillende formaties hebben gestaan zoals Mac Jigger. Verder vond ik het onwijs leuk om backing vocals te doen bij verschillende bands: Livin’ at A, Elf=Graceband, Lee Roud en de Guilty Pleasure avonden in de Oude Veiling, de Akoestische avonden in Bacchus, waar we Hair, een Soul project, én de Dolly Dots deden. Het laatste jaar deed ik samen met Ingrid mee met Snickers en Black T’s. Tweede of derde ‘stemmetjes’ verzinnen, vind ik een uitdaging. En als het uiteindelijk allemaal goed klinkt, geeft dat wel een kick!“

Wat vond je de hoogtepunten?

“Ik heb wel verschillende hoogtepunten qua muziek mogen beleven. De fantastische concerten met Da Capo’s Popkoor o.l.v. Ferdinand Beuse. Er zijn zelfs tv-optredens uit voort gekomen, o.a. bij Paul de Leeuw en Jack Spijkerman. Verder Paradiso met de Elf=Grace band. Daar werden we uitgenodigd om te spelen t.g.v. Elvis’ 69ste geboortedag. We speelden o.a. met de originele bandleden van Elvis en waren de begeleidingsband van diverse Nederlandse artiesten, waar Lenie en ik de backing vocals mochten doen. Om als Aalsmeers bandje in een afgeladen Paradiso te staan doet je wel wat! En dat Lenie en ik 14 jaar later werden benaderd om met een Amerikaanse Elvis band on tour te gaan als backing vocals door België, Nederland én Zweden is natuurlijk de kers op de muzikale taart geweest!”

Bij de foto: Mieke in het eerste Aalsmeerse bandje waar ze in zong, Bad Habit. De foto is van 40(!) jaar geleden… (eigen foto).