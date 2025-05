Music in the Air (103): Charles Preeker

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Charles Preeker woont tegenwoordig in Apeldoorn maar speelt nog steeds in de Aalsmeerse band ‘Dazzle’.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, wat doet het met je?

“Muziek is continu met me bezig. Je luistert ernaar via radio, streams, cd’s en zelfs nog langspeelplaten. Het kan je aan het denken zetten, vrolijk maken en je gewoon op je gemak laten voelen. Muziek is ook delen met elkaar.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wanneer begon je ermee?

“Eigenlijk werd ik me ervan bewust via jongere broers en zussen van een tante. Ik was toen een jaar of 8. Ze lieten me luisteren naar de Rolling Stones, Beatles, de Kinks en Golden Earring. De singles die ze me cadeau gaven heb ik nog steeds.”

Door wie werd je beïnvloed?

“Je kunt dus wel zeggen dat ik door die broers en zussen van mijn tante behoorlijk beïnvloed ben. Naderhand ook sterk beïnvloed door met wie je omging, op de middelbare school en je bijbaantjes bijvoorbeeld. In die tijd ging ik ook regelmatig naar Blieb, met bandjes als Doe Maar, Herman Brood and His Wild Romance. Ik vond de punkperiode lekker energiek en de new wave daarna fijne muziek.”

Hoe kwam je in een band?

“Tijdens een avond in de Oude Veiling ergens in 1982, toen nog een kroeg, hoorde ik dat er een zanger gezocht werd en dacht: waarom ook niet? Vanaf die tijd zanger en dus lid van de Aalsmeerse band Dazzle! Het leuke is dat de kern nog steeds bij elkaar is. We begonnen met 5 leden en zijn nu met 8. Naast zang speel ik mondharmonica en thuis gitaar. We hebben immers met Dick Kuin en Martijn Vogelaar top gitaristen in onze band.”

Heb je nog iets leuks meegemaakt met de band?

“Ja, een optreden vanwege een trouwerij. Nu spelen we niet echt muziek voor op trouwerijen, maar dat maakte niet uit. Toen we op locatie kwamen bleek het een lid van de Hells Angels in Amsterdam te zijn. Super leuke avond gehad!”

Wat is je huidige situatie met de muziek ?

“Nog steeds wekelijks spelen met Dazzle. We hebben een mooie oefenruimte!”

Hoe ziet de toekomst eruit met muziek?

“Ik hoop nog lang muziek te kunnen maken met Dazzle en veel concerten te bezoeken.”

Wat is je leukste muziek-herinnering?

“Dat is moeilijk zeg, optredens zijn leuk om te doen en bij te wonen. Laatst the Cure en Green Day gezien. Geweldig!”

Foto: Dazzel met rechts vooraan Charles.