Music in the Air (101): René Verhoeve

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – René Verhoeve speelt klarinet in Aalsmeers Harmonie. Hij vindt het jammer dat het ledental in allerlei orkesten in Aalsmeer terugloopt. Muziek maken met elkaar verbindt.

Wat doet muziek met jou, René?

“Muziek doet heel veel met mij, het is mijn leven. Op mijn negende jaar ben ik begonnen met klarinet te spelen, dat doe ik nu al zo’n 58 jaar. Ik heb de hele dag muziek aanstaan, in huis, in de auto en op kantoor.”

Je begon al jong te spelen, door wie ben je beïnvloed?

“Ik heb een brede muzieksmaak en afhankelijk van mijn stemming luister ik naar klassieke muziek, pop muziek of bigband muziek. Bij klassiek is Beethoven wel mijn favoriet, en ook luister ik vaak naar Frank Sinatra en de bigbands zoals Duke Ellington, Count Basie en Glenn Miller.”

Welke instrumenten bespeel je zoal en waar doe je dat?

“Ik speel Bb (bes) en Eb (es) klarinet. De Eb klinkt hoger, de Bb is meer gangbaar. Vroeger heb ik ook saxofoon gespeeld maar daar ben ik mee gestopt. Ik speel bij Aalsmeers Harmonie en ben daar begonnen in het jeugdorkest en sinds 1971 speel ik ook in het grote orkest.”

Heb je een mooi muziekverhaal?

“Jaren geleden opende burgemeester Brouwer altijd elk jaar de feestavond van het Aalsmeers Harmonie, hij deed dan het officiële gedeelte en was daarna meteen weer vertrokken. De volgende burgemeester, de heer Joost Hoffscholte, ging na de officiële opening ook meedoen met alle spelletjes die we deden, zoals ‘spijkerpoepen’. Spijkerpoepen is een oud-Hollands spel. De deelnemers moeten proberen een spijker, die aan een touwtje tussen de benen hangt, in een flesje te krijgen. Wie het snelste de spijker in het flesje heeft ‘gepoept’ wint het spel. Dat was heel leuk.”

Vorig jaar tijdens het 110-jarig bestaan van Aalsmeers Harmonie hebben we met z’n allen een rondvaart tocht gehouden op de Westeinderplassen onder leiding van Henk van Leeuwen. Daarna hebben we de Historische Tuin bezocht en na afloop zijn we met zijn allen lekker wezen tafelen in Vrouwentroost bij de Chinees.” Een fijne manier om het jubileum te vieren.

Hoe is de huidige situatie wat zijn de toekomstplannen?

“Ik blijf lekker doorspelen maar vind het jammer dat we nu minder muzikanten hebben bij Aalsmeers Harmonie. We zijn vooral op zoek naar een slagwerker. Maar ook andere muzikanten zijn van harte welkom. (Zie ook www.aalsmeersharmonie.nl) Ik hoop deze zomer met pensioen te mogen gaan en dan heb ik nog meer tijd voor muziek. Misschien ga ik nog weer saxofoon erbij spelen.”

Wat is jouw mooiste muziekervaring?

“Elk jaar geven we een concert voor de jubilarissen. Zij mogen dan zelf een muziekstuk uitkiezen die wij gaan spelen. Toen ik zelf jubilaris was hebben we het nummer ‘Bands Around the World’ van Paul Yoder (arrangement van Harold Walters) gekozen en gespeeld. Fantastisch was dat!”

(Eigen foto).