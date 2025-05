Music in the Air (100): Marlies van Leeuwen

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Marlies van Leeuwen-Visser (71) is geboren in Aalsmeer maar woont al 50 jaar in Kudelstaart. Ze is getrouwd met Wim en samen hebben ze 2 dochters, 2 schoonzoons en 3 kleinkinderen. Als kind ging Marlies op pianoles (“Was goed voor mijn opvoeding”) en zij zingt nu al geruime tijd in het Bindingkoor, dat dit jaar 60 jaar bestaat. Eind jaren 60 is zij begonnen met zingen in wat toen nog een jeugdkoor was. Ze is er een paar jaar er tussenuit geweest maar al met al is dit toch een ruime staat van dienst te noemen.

Wat is jouw muzieksmaak, Marlies?

“Qua muziek heb ik een brede interesse. Muziek uit de jaren 60 en 70, ik ben’ groot gegroeid’ met The Beatles en min of meer symfonische rockmuziek van The Moody Blues (alle lp’s, vooral ‘On the threshold of a dream’en ‘Days of futere past’ heb ik grijs gedraaid). Ekseption, Ramses Shaffy ben ik groot fan van. Klassieke muziek vind ik ook al heel lang mooi. Mijn vader had een lp van de Opera van de Parelvissers en dan zong ik als kind altijd de 2e stem mee bij dat bekende duet. Prachtig. Chopin, Scriabin. Rachmaninov en uiteraard koormuziek, ook van modern klassieke componisten trouwens, dat vind ik prachtig.”

Heb je speciale muziek-herinneringen ‘om in te lijsten’?

“Dat zijn er best veel, maar als ik het houd bij het Bindingkoor, dat denk ik met veel plezier terug aan een paar grote projecten zoals de Misa Criolla van Ramirez met Argentijnse combo en solisten, ons 50-jarig jubileum waar we de Misa a Buenos Aires van Martin Palmeri zongen met een geweldig combo met bandoneon, de Stella Natalis van Karl Jenkins en wat verder terug in het verleden de musical Scrooge in samenwerking met De Binding, en de hilarische Vissersopera.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Ik hoop nog lang mee te kunnen zingen in het Bindingkoor. (Zolang de stem het toelaat). We zijn echt een heel leuk koor, waar naast het zingen ook veel ruimte is voor lief en leed!

We zijn nu trouwens hard aan het repeteren voor ons jubileumconcert op 24 mei, waar we onze diversiteit laten zien, met bijvoorbeeld een klassiek stuk, Gloria van Antonio Vivaldi met een symfonieorkest, een modern klassiek stuk ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins (vroeger lid van de psychedelische band Soft Machine) met Charlie Bo Meijering op vleugel en ‘A little jazz mass’ van Bob Chilcot met als begeleiding de Kwartoverjazz band. Alles o.l.v onze dirigent Annelies Smit. Wie kaarten wil reserveren kan een mailtje sturen naar bindingkoor@gmail.com.”

Foto: Bindingkoor tijdens het Midzomerconcert. Marlies helemaal rechts vooraan (eigen foto).