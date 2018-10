Multicultureel buffet bij Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer – Sla je boterham over en kom een verrassend vorkje prikken op de zolder van De Oude Veiling bij Cultuurpunt Aalsmeer aanstaande zaterdag 3 november. Kom gratis de lekkerste wereldwijde hapjes proeven tijdens het multiculturele lunchbuffet van 12.00 tot 15.00 uur.

Eigen eetgewoontes

Aalsmeer kent ontzettend veel verschillende nationaliteiten. Ieder land heeft zo zijn eigen eetgewoontes. Aanstaande zaterdag 3 november organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, Dock en De Binding daarom gezamenlijk een multicultureel lunchbuffet tijdens de themadag ‘Food in de Veiling’. Tijdens dit buffet presenteren jongeren met diverse achtergronden de lekkerste gerechten uit hun land van herkomst. Alleen of samen met hun ouders bereiden de deelnemers hun gerechten voor. Terwijl de bezoekers langs verschillende kraampjes lopen en de lekkerste gerechten proeven, vertellen de jongeren vol enthousiasme over hun land en de eetgewoontes die daar bestaan.

Streekproducten

Er is deze dag ook een streekproductenmarkt waar lokale ondernemers hun producten presenteren. Daarnaast is InHolland aanwezig met een heus ‘Proef lab’ waar je verrassende testjes rondom voeding kunt doen.

Bakdemonstratie

De dag wordt in stijl afgesloten met een bakdemonstratie van bakker Hans, de winnaar van het vorige seizoen ‘Heel Holland Bakt’. Voor zijn demonstratie zijn nog een paar kaarten te koop bij Boekhuis Aalsmeer en de bibliotheek, dus wil je er bij zijn wees dan snel!

Food in de Veiling is een themadag van Bibliotheek Aalsmeer, De Oude Veiling, ESA, Ons Tweede Thuis en Cultuurpunt Aalsmeer.