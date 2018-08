Müller gaat winkel en tearoom vernieuwen

Aalsmeer – “Je kent wel dat gevoel als je thuis een grote klus op stapel hebt staan, toch? Het schilderen van je woonkamer of je tuin die op de schop gaat. Nou dat, en dan keer tien”, begint Sven Müller, mede eigenaar van Banketbakkerij Tearoom Müller. “We zijn al ruim een jaar bezig met het maken van mooie plannen en nu is het eindelijk zover; we gaan de winkel en tearoom volledig vernieuwen en daar hebben we ontzettend veel zin in.”

Begrip in Aalsmeer

Tijd dus voor iets nieuws, een frisse wind en vooral een heel mooie nieuwe winkel en tearoom, die uitgerust zijn om ook de komende jaren een begrip in Aalsmeer te blijven. “De basis van de huidige winkel staat sinds 1986, toen de winkel verhuisde van de Zijdstraat naar de Stationsweg. Op een kleine opfrisser in 2009 na, doet de winkel dus al zo’n 32 jaar dienst“, vult Marian aan. “Hoogste tijd dus voor een nieuw jasje!”

Modern en toch vertrouwd

“Met de nieuwe winkel krijgen we vooral meer ruimte om onze heerlijke producten èn ons mooie ambacht beter te presenteren. Eyecatcher wordt toch wel de bijna 7 meter lange, zwart marmeren toonbank”, zegt Sven glunderend. Maar ook de tearoom wordt sfeervol en net even wat meer van nu. “We hebben een mooie mix gevonden tussen een duidelijke vernieuwing, zonder het warme, gezellige en vertrouwde te verliezen.” Heel veel meer laten Sven en Marian nog niet los, vanaf 21 september mag iedereen met eigen ogen komen kijken!

Tijdelijke winkel in oude Postkantoor

Zaterdag 25 augustus is de huidige winkel geopend tot 14.30 uur. Vanaf maandag 27 augustus opent de tijdelijke winkel in het naastgelegen oude Postkantoor. Om de trouwe klanten ook tijdens de verbouwing van dienst te kunnen zijn, wordt op deze historische plek een ‘noodwinkel’ en een stuk tearoom ingericht. “Letterlijk smullen in het oude Postkantoor, op de plek waar voorheen de postbussen stonden. Het wordt even improviseren, maar ook dat is wel weer erg leuk.” Aan het enthousiasme van moeder en zoon zal het in ieder geval niet liggen.

Foto: Marian en Sven Müller: “Hoogste tijd voor nieuw jasje.”