Motorcrosser Tara (11) naar MXGP Academy

Aalsmeer – Een droom die uitkomt? Misschien. In ieder geval worden het twee droomdagen voor de 11-jarige Tara Noordman uit Aalsmeer. De jonge motorcrosser is namelijk uitgenodigd voor de MXGP Academy in Assen en gaat daar komende vrijdag en zaterdag haar grote idolen uit de internationale motorcross ontmoeten.

De MXGP Academy is door de Europese motorcrossbond in samenwerking met de nationale bonden opgericht om jeugdmotorcrossers uit de 65cc- en 85cc-klassen op unieke wijze kennis te laten maken met de (inter)nationale toppers uit hun sport. Het educatieve programma, dat aangeboden wordt, bestaat onder meer uit een aantal professionele trainingen en een kijkje achter de schermen bij een professioneel team.

Komend weekeinde, bij de MXGP – het mondiale wedstrijdcircuit – in Assen zijn er alleen maar motormeiden uitgenodigd, omdat de bond de sport onder meisjes wil promoten. Bij Tara Noordman hoeft dit niet meer, want die is al bezeten van motorcross en ze glundert dan ook met een big smile van oor tot oor dat ze komend weekeinde tot de genodigden behoort in Assen. Daar gaat ze waarschijnlijk landgenoot Jeffrey Herlings wereldkampioen zien worden en zal ze ongetwijfeld ook haar grote idool Nancy van de Ven ontmoeten.

Het Aalsmeerse talent vindt het heel spannend en laat tot slot weten enorm veel zin te hebben in het motorcross-weekend.