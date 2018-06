Uithoorn – Op zaterdag 2 juni om vier in de middag werd de politie gealarmeerd voor een wel heel bijzondere vondst. Twee vissers hadden bij het magneetvissen in Grevelingen een mortier opgevist.

De Explosieve Opruimingsdienst is gekomen en hebben het explosief meegenomen naar de springlocatie in het Amsterdamse Bos. Daar is de mortier tot ontploffing gebracht.

Het mortier was van Duitse makelaardij en ongeveer 8 centimeter in doorsnede.