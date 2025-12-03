Mooie gift van Yuverta voor Boerenvreugd

Aalsmeer – Leerlingen van Yuverta Mavo hebben afgelopen zomer met een sponsorloop geld opgehaald voor kinderboerderij Boerenvreugd. Docent Cleo kwam met leerling Tycho naar de kinderboerderij om het geld te overhandigen aan bestuursleden Wim en Martine, uiteraard in het bijzijn van alle OTT boeren en boerinnen! Omdat Tycho met 110 euro het meeste geld had ingezameld mocht hij het geld komen overhandigen. De leerlingen hebben gezamenlijk maar liefst 822, 75 euro opgehaald.

Pictogrammenbord

Het geld heeft al een bestemming. Het zal besteed worden aan een pictogrammenbord voor in de speeltuin. In de speeltuin wordt momenteel hard gewerkt. Boerenvreugd is bezig met het inclusief maken van de speeltuin. Afgelopen week is het nieuwe speeltoestel geplaatst. De klus is nog niet klaar, maar al goed is te zien hoe leuk het gaat worden. Het mooie van het nieuwe speeltoestel is dat alle kinderen, valide en mindervalide, er samen kunnen spelen! Het pictogrammenbord draagt ook bij aan het inclusief maken van de speeltuin. Kinderen kunnen, als taal een probleem is, via het pictogrammenbord met elkaar communiceren. Het bestuur van Boerenvreugd vind het geweldig dat het geld voor dit bord door de leerlingen van Yuverta mavo bij elkaar is gebracht!

Foto: Overhandiging van de cheque aan bestuursleden Wim en Martine van Boerenvreugd in bijzijn van alle boeren en boerinnen van OTT (aangeleverd).