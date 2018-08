Mooie bijdrage voor KWF van TVK

Kudelstaart – Tennis Vereniging Kudelstaart organiseerde in de maand juli twee toernooien die beiden in het teken stonden van KWF. Het eerste toernooi was Tennis4Life op 14 juli. Nog geen week later startte het 25e Open Toernooi van TV Kudelstaart van 22 tot en met 29 juli.

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die heeft moeten vechten tegen kanker; er zijn ook mensen die het gevecht niet gewonnen hebben en liefdevol worden herdacht.

De opbrengst van het Tennis4Life toernooi was maar liefst 8.000 euro. Hetzelfde record-bedrag werd ook bereikt tijdens het Open Toernooi, waarbij 860 euro als sponsorbedrag naar de Stichting Alpe d’HuZes is gegaan.

De Stichting heeft de missie om het wetenschappelijk onderzoek naar alle mogelijke vormen van kanker te bevorderen en vooral financieel te ondersteunen, zodat hopelijk in de nabije toekomst niemand meer hoeft te overlijden aan deze ziekte.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder sponsoren, alle spelers uit de omgeving die hebben meegedaan aan deze toernooien en de eigen vrijwilligers van de Kudelstaartse Tennisvereniging.

Meer informatie over het KWF is te vinden op www.kwf.nl. Als lezer nieuwsgierig naar een sfeerimpressie van zowel het Tennis4Life als het 25e Open Toernooi van TV Kudelstaart? Kijk dan op de Facebookpagina van TV Kudelstaart.