Mooi resultaat Sursum Corda’s oliebollenactie

Aalsmeer – Afgelopen weekend is muziekvereniging Sursum Corda druk bezig geweest met bakken, inpakken en verkopen van oliebollen. Het is altijd veel werk maar het is altijd gezellig en de moeite waard voor de clubkas van de vereniging. Ondanks het lenteweer verkochten de oliebollen goed. Vrijdag waren er aan het einde van de dag nog 14 zakjes niet verkocht. Zaterdagochtend gingen er nog een paar venters op pad en werden binnen een half uur de laatste zakken verkocht. De bruto-opbrengst van de actie is 3.200 euro. Een mooi resultaat. Er moeten nog wat kosten verrekend worden maar er zal ongeveer 2.000 euro over blijven voor de clubkas. De vereniging bedankt alle sponsors, vrienden van de vereniging die meegeholpen hebben en natuurlijk iedereen die een zakje oliebollen gekocht heeft.

Kerst en voorjaarsconcert

Sursum Corda gaat vanaf aanstaande vrijdag 14 november beginnen met oefenen van de muziek voor de kerst en het voorjaarsconcert. Op eerste kerstdag zal medewerking worden verleend aan de kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout. Het voorjaarsconcert is op 14 maart 2026 in De Spil te Kudelstaart.

Meespelen

Wilt u mee komen spelen? Dan is dit een goed moment om in te stappen. Iedere vrijdagavond wordt er gerepeteerd in gebouw Flora aan de Wim Kan Dreef 1 in Kudelstaart van 20.00 tot 22.00 uur. Belangstellenden hoeven niet gelijk lid te worden, een tijdje komen proberen is mogelijk. De vereniging heeft diverse instrumenten beschikbaar die in bruikleen gegeven kunnen worden aan leden van de vereniging. Er liggen onder andere nog een trombone, baritonsax en tenorsax. Stuur voor meer informatie en contact een mail naar: secretaris@sursumcorda-aalsmeer.nl

Foto: Oliebollen bakken door Sursum Corda (aangeleverd).