Mooi debuut Team Hollander bij Roparun

Aalsmeer – Tijdens een feestavond voor alle teams is laatst de totale opbrengst van de Roparun bekendgemaakt. De Roparun heeft dit jaar maar liefst € 5.144.412,- opgeleverd. Stichting Roparun gaat dit fantastische bedrag verdelen over 173 kleine en grote doelen die zich allemaal inzetten om het leven van kankerpatiënten en hun familie een klein beetje beter te maken.

Ruim boven gemiddelde

Een mooi deel van dit bedrag is bij elkaar gelopen door Team Hollander uit Aalsmeer. Met elkaar hebben zij dit jaar € 25.644,69 opgehaald. Hiermee is Team Hollander 36e geworden van alle 309 teams die op zaterdag 19 mei uit Parijs en uit Hamburg vertrokken zijn voor een estafetteloop van meer dan 500 kilometer terug naar Rotterdam. Gemiddeld haalt een Roparunteam € 16.595,- op. Team Hollander deed dit jaar voor het eerst mee aan de Roparun en zat het eerste jaar dus al ruim boven dit gemiddelde. Een debuut om trots op te zijn!

Beste schemalopers

Maar er is meer. Alle teams geven van te voren een gemiddelde snelheid door aan de organisatie. Deze snelheid wordt gebruikt om een starttijd in te plannen en te zorgen voor een gespreide aankomst van de teams op de finishlocatie. Het is voor de organisatie belangrijk dat niet alle teams rond dezelfde tijd finishen, om een logistieke ramp te voorkomen. De teams die hun gemiddelde snelheid goed voorspellen, verdienen het dan ook om in het zonnetje gezet te worden. Team Hollander was op de route Hamburg het meest precies. Met een verschil van maar 12 seconden (!) op de voorspelde aankomsttijd hebben zij dit jaar de beker voor de beste schemalopers in de wacht gesleept. En dat op een afstand van meer dan 550 kilometer.

Weer leuke acties

Aanstaande zondag 8 juli sluit Team Hollander het Roparunjaar 2018 af met een gezellig teamuitje op de Westeinderplassen. Mocht je de rondvaartboot zien varen, met de gewonnen prijs aan boord, zwaai dan even en geef Team Hollander een dikke duim. Na deze rondvaart maakt het team zich op voor een nieuw Roparun jaar. Op zaterdag 1 september staat het team in ieder geval weer met een leuke actie op de feestweekbraderie, maar ook daarna zullen er nog diverse leuke acties volgen. Weet je zelf een leuke actie, wil je Team Hollander steunen of denk je iets voor het team te kunnen betekenen? Neem dan contact op met Annemieke Hollander via 06-18069374 of via annemieke@teamhollander.nl