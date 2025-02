Modeshow trouwjurken in het Kloosterhof

Aalsmeer – Op woensdag 11 februari is in het Kloosterhof een modeshow van trouwjurken gehouden. Op de rode loper in de ontmoetingszaal showden de modellen hun trouwjurken. Marion Verweij was de ladyspeaker en had zelf ook een prachtige rode japon aan. Aan het einde van de show stapte een bruidspaar de zaal in. Marion Verweij ‘trouwde’ de bruid en de bruidegom als vrijwilligers van het Kloosterhof. En natuurlijk is er gezongen voor het bruidspaar!

Tot slot werden zakjes met snoepjes in de vorm van hartjes uitgedeeld, is gezamenlijk genoten van thee of koffie met versierde cakejes en was er de mogelijkheid om fotoboeken van bruidsparen in te kijken. De foto’s leverden mooie verhalen op, ook over de eigen trouwdag. Een fantastisch initiatief. De bewoners van het Kloosterhof gaven aan een leuke en gezellige middag te hebben gehad.

Foto’s: Ria Scheewe