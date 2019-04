Mirage terug in The Shack op 2e Paasdag

Oude Meer – Op maandag 22 april, tweede Paasdag wordt het weer genieten, in het bijzonder voor de fans van Fleetwood Mac. Mirage is op veler verzoek terug in The Shack. De band Mirage bestaat uit vijf uitmuntende muzikanten, die uit liefde voor Fleetwood Mac de koppen bij elkaar gestoken hebben om de gouden hits van weleer nieuw leven in te blazen. De specifieke sounds, intonaties en podiumpresentatie die zo bepalend zijn voor het succes van de Amerikaanse super band Fleetwood Mac worden feilloos geëvenaard.

Ook de songs worden weergaloos vertolkt, o.a. door leadzangeres Chaja van der Heide met de van Stevie Nicks zo kenmerkende sound in b.v. nummers als ‘Dreams’, ‘Rhiannon’, ‘Gipsy’ of ‘Sarah’. Dit alles natuurlijk gehuld in de bekende mysterieuze zwierige kledij en kachelpijp hoeden. Ook de van Christine Mc Vie bekende wonderschone nummers als ‘Songbird’ en ‘You Make Lovin’ Fun’ worden fantastisch neergezet door toetseniste Louise van Sande Bakhuyzen.

En natuurlijk passeren monumentale, emotioneel geladen nummers zoals ‘Tusk’, ‘Chain’, ‘Don ’t Stop’ en ‘Go Your Own Way’ ook de revue, waarin topgitarist Dominik Sprenger een hoofdrol speelt. Het geheel wordt bijeengehouden door een krachtige ritmesectie gevormd door de ex Wild Romance drummer Guzz Genser en benjamin van de band, bassiste Joyce van der Hoorn.

Dankzij deze topbezetting mag je een zeer indrukwekkende performance verwachten die je absoluut gezien moet hebben! Wil je weten of er nog plek is voor het optreden van Mirage, er zijn nog slechts enkele kaarten, stuur dan even een mail naar: info@the-shack.info

Voor in de agenda:

Vrijdag 26 april: Hucksters, ook voor deze avond zijn nog slecht enkele plaatsen beschikbaar. Mail naar info@the-shack.info voor meer info.

Zondag 28 april: Dynamite Bluesband. Twee weken geleden behaalde deze fantástische band de derde plaats bij de European Blues Challenge op de Azoren. Gaat ze zien deze explosieve bluesband.

The Shack is op Tweede Paasdag open om 15.00 uur, Mirage begint om 16.00 uur, entree 10 euro. Voor alle info en openingsdagen/tijden ga je naar www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.