Minister in gesprek over ondermijning in sierteelt

Aalsmeer – De minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, bracht donderdag 15 mei een werkbezoek aan de aanpak Weerbare Sierteeltsector en Royal FloraHolland. Hij werd ontvangen in Aalsmeer en kreeg inzicht in het dagelijkse logistieke proces. Hierna volgden een informatief gesprek over ondermijnende criminaliteit, de genomen en nog mogelijke maatregelen en het succes van de samenwerkingsverbanden in de sierteeltsector.

Het doel van dit bezoek was inzicht geven aan de minister in de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector. De sector is kwetsbaar voor ondermijning, omdat criminelen misbruik maken van de goed georganiseerde fijnmazige logistiek. Nederland beschikt over diverse goede logistieke verbindingen en is daardoor een belangrijke toegangspoort naar de rest van Europa. Dit geldt ook voor de sierteeltsector waar dagelijkse internationale vers logistiek essentieel is om de producten op bestemming te krijgen.

Het bezoek van Minister Van Weel bestond uit een rondleiding bij Royal FloraHolland in Aalsmeer, een belangrijke private partner in de aanpak. Er werd stil gestaan bij de diverse preventieve maatregelen die genomen zijn om criminele inmenging zoveel mogelijk te voorkomen. Een belangrijk onderdeel hierin is de wijkagent die op elke hub aanwezig is. Het contact met ondernemers is essentieel om meldingen te krijgen, maar ook om uit te leggen hoe bedrijven zelf kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving. Denk hierbij aan goede verlichting, camera’s ophangen, maar ook het goed screenen van personeel is belangrijk.

Publiek-private samenwerking

Na de rondleiding was er een informatief gesprek met burgemeester Oude Kotte van Aalsmeer, burgemeester Heiliegers van gemeente Uithoorn, Pieter Bootsma, CEO van Royal FloraHolland en een afvaardiging van de politie en het programmateam. Tijdens dit gesprek werd stilgestaan bij de samenwerking tussen bedrijven uit de sector en de overheid om criminaliteit tegen te gaan. Maatregelen die nu ingezet worden, werden toegelicht, maar de focus lag op wat er nog nodig is aan stappen om met elkaar betere barrières in te richten tegen de georganiseerde misdaad. Alles met als doel om de sierteeltsector veilig te houden. Burgemeester Oude Kotte kijkt terug op een goed gesprek: “De minister was zeer geïnteresseerd en we hebben hem veel kunnen vertellen. Het is fijn te merken dat hij aandacht heeft voor dit onderwerp en de aanpak Weerbare Sierteeltsector. Ik ben blij dat het ministerie structureel een financiële bijdrage levert aan deze aanpak, want een veilige sierteeltsector is een kwestie van lange adem. Dat vraagt langdurige gezamenlijke inzet van overheid en bedrijfsleven.’’

Foto: Thierry Schut: Minister Van Weel (met bloemen) ging onder andere met burgemeester Oude Kotte (links) en burgemeester Heiliegers (rechts naast de minister) in gesprek over de Weerbare Sierteeltsector.