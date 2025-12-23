Met swingende sax het (Bacchus) jaar uit

Aalsmeer – Met de swingende sax van Wouter Kiers heeft cultureel café Bacchus afgelopen zaterdag 18 december het jaar muzikaal afgesloten. Op een aanstekelijke mix van jazz, blues en rock and roll met ruimte voor inspiratie werd het publiek getrakteerd door Wouter en zijn bandleden Ap Hansen (bas en zang), Boris Weijers (drums) en Lothar Wijnvoord (gitaar en zang).

Hobo String Band

De vrijwilligers van Bacchus (da Musica) gaan nu kerst en oud en nieuw vieren, maar maken een spetterende start op zaterdag 3 januari met de enige echte Aalsmeerse Hobo String Band met qua bezetting nog de twee oprichters van weleer, Dick Kuin (zang en gitaar) en Leen Mulder (fiddle en mandoline). Noteer dit eerste optreden in 2026 in de agenda en koop alvast een ticket voor 7,50 euro, want het zou wel eens druk kunnen worden: www.cultureelcafebacchus.nl. Aanvang is 21.00 uur, zaal van Bacchus in de Gerberastraat open vanaf 20.30 uur.

Foto: Wouter Kiers Band (redactie Aalsmeer).