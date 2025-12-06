Meezing kerstconcert ‘Denk aan de Buren’

Aalsmeer – Tussen grote dennenbomen, op het kerstversierde plein, stond heel droevig weg te dromen, een lief boompje teer en klein… Weten hoe het verder gaat met dit treurige boompje? Kom dan donderdag 18 december naar het jaarlijkse kerstoptreden van smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 4.

De entreeprijs is 5 euro, inclusief koffie of thee bij binnenkomst en lekkere hapjes in de pauze. Het optreden start om 20.30 uur, de zaal is open vanaf 20.00 uur.

Er worden kerstsmartlappen en andere kerstliedjes gezongen en als u het leuk vindt kunt u meezingen, de teksten worden op een scherm geprojecteerd. U bent van harte welkom om te komen genieten van de gezellige sfeer van dit vrolijke smartlappenkoor!