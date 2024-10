Meer dan 4.000 leerlingen beleven de Techniek Driedaagse

Regio – Van 8 tot en met 10 oktober was het alweer de zevende editie van de Techniek Driedaagse. Dit keer waren de meer dan 4.000 leerlingen van de groepen 7, 8 en de brugklas uit Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Nieuwkoop en Uithoorn te gast bij Switch Datacenters in De Kwakel. Verspreid over drie dagen konden de leerlingen aldaar tech-nische workshops volgen onder leiding van lokale technici en de vele vrijwilligers.

In de praktijk ontdekken

Dit Techniekfestijn was opgedeeld in elf verschillende branchehoeken en konden de leerlingen in de praktijk ontdekken wat het is om in de Agri Sierteelt, Automotive, Bouw, Duurzaamheid, ICT, Installatietechniek, Logistiek, Maritiem, Metaal & Kunststof, Robotica en Zorgtechnologie te gaan werken en wat je daar dan allemaal voor werkzaamheden kan uitoefenen. Wat opviel was dat er veel blije gezichten waren te zien en dat zowel de jongens als de meisjes met veel plezier en passie aan de workshops meededen en dat de ogen zijn geopend voor een toekomst in de techniek.

Een technisch beroep is niet saai!

Ter afsluiting van dit succesvolle evenement opende de Techniek Driedaagse op donderdagavond 10 oktober van 17.00 tot 20.30 uur, speciaal voor alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s én alle kinderen, haar deuren om ook een kijkje te komen nemen. Ook wij zijn langs geweest en waren net als veel ouders en kinderen verrast over de diversiteit van deze bruisende sectoren. En het enthousiasme waarmee de kinderen op allerlei facetten van de techniek zich uitleefde was een verademing om te zien en één ding is wel duidelijk geworden: Een technisch beroep is niet saai!

Een groot succes

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het doel van de Techniek Driedaagse om jongeren het plezier in techniek en technologie te laten ervaren en hen enthousiast te maken voor een opleiding en baan in deze sector zeker gehaald is. En gevaarlijk is het ook niet want de vrijwilligers van de EHBO konden ons melden dat er, op twee pleisters en een bloedneus na, geen incidenten te melden waren. Het was dan ook wederom een groot succes en petje af voor de organisatie en alle vrijwilligers van TechNet Amstel & Venen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Wilt u meer weten over de activiteiten van TechNet Amstel & Venen óf over de successen van dit jaarrond activiteitenprogramma om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek? Kijk op www.technetamstelenvenen.nl.

