Meedenken over het Waterfront

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 29 augustus is het Beach Event gehouden op het Surfeiland om ideeën en wensen te verzamelen van inwoners voor de uitvoering van het Waterfront. Met (financiële) steun van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) gaat de gemeente aan de slag om van de oever tussen het eiland en de watertoren een aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. Voorstellen zijn onder andere het realiseren van een wandel- en fietsboulevard en het vergroten van de recreatieve functie van het Surfeiland.

Inrichtingsplan

Een groot aantal bezoekers heeft het Promotieteam mogen ontvangen in de feesttent. Er zijn diverse suggesties gegeven en hiermee gaat IMOSS bureau voor stedebouw aan de slag om een landschappelijk inrichtingsplan te maken. Maar niet voordat nog een tweede bijeenkomst gehouden is. Op maandag 24 september vindt een interactieve ontwerp-sessie plaats in het gemeentehuis. Het doel van deze avond is om minimaal drie schetsontwerpen te maken waarin zo veel mogelijk ideeën voor het nieuwe Waterfront een plek krijgen.

Stem/denk mee!

Deze schetsontwerpen gaan dan door IMOSS verder uitgewerkt worden, zodat er in een later stadium keuzes gemaakt kunnen worden uit drie varianten. De resultaten van de swipocratie-app (een app die niet gedownload hoeft te worden) en de ideeën die tijdens het Beach Event zijn gegeven, vormen de input voor deze bijeenkomst. Je/uw stem laten horen kan overigens nog steeds via www.aalsmeerwaterfront.nl.

De ontwerp-sessie op maandag 24 september is van 19.30 tot 22.30 uur in het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Hiervoor aanmelden kan door een mailtje met contactgegevens te sturen naar waterfront@aalsmeer.nl.

Foto: Wethouder Robbert-Jan van Duijn was zelf ook enige tijd aanwezig bij het Beach Event om te luisteren naar de ideeën en wensen van inwoners voor het Waterfront. Foto: Gemeente.