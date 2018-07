Mazzel! Geen boete door stakingsactie politie

Aalsmeer – Op maandag 9 juli heeft de politie twee snelheidscontroles gehouden op de Burgemeester Brouwerweg. Tussen acht en twaalf uur in de ochtend passeerden totaal 2078 auto’s de laser. Van dit aantal hielden 153 automobilisten zich niet aan de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Vanwege de stakingsactie van de politie deze dag hebben 149 van hen mazzel. Zij krijgen hiervoor geen bekeuring. De vier extreem hard rijdende bestuurders kunnen wel een prent thuis verwachten. De hoogst gemeten snelheid was 135 kilometer.

Tussen twaalf en drie uur is vervolgens de apparatuur opgesteld aan de andere zijde van de Burgemeester Brouwerweg. Deze uren passeerden 1475 auto’s de laser. Van dit aantal reden 40 automobilisten harder dan de toegestane 80 kilometer.

Ook hier hebben 38 bestuurders mazzel. Hun overtreding wordt vanwege de stakingsdag over het hoofd gezien. Twee extreem hard rijdende bestuurders ontspringen de dans echter niet. Hen wacht een verkeersboete in de brievenbus. De hoogst gemeten snelheid was 110 kilometer.