Maskerade speelt klucht ‘Een rits te ver’

Uithoorn – Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober staat Toneelgroep Maskerade op het podium van het Alkwin Kollege Uithoorn met de voorstelling ‘Een rits te ver’ van Jon van Eerd.

Bij het grote toneel wordt nogal eens neergekeken op de klucht. Het genre van ‘makkelijke grappen, vele deuren en plat vermaak’ wordt niet serieus genomen. Het kluchtspelen is echter een lastige en technische vorm van acteren. Je moet heel precies zijn, haarscherp in je timing zitten en feilloos aanvoelen hoe lang je een grap kan uitspelen.

Het moet er los en gemakkelijk uit zien, maar je moet tegelijkertijd in een exact radarwerkje zitten. Deur open, deur dicht, haastverkleding, vallen, (bijna) struikelen en andere halsbrekende toeren uithalen en dat allemaal terwijl je in je rol moet blijven.

Jon van Eerd blies met deze door hem geschreven voorstelling de klucht in Nederland nieuw leven in, met een krankzinnig verhaal dat zich afspeelt op een camping. Uiteraard met persoonsverwisselingen, verwarringen, platte grappen en – hoe kan het ook anders – deuren.

De kaartverkoop is gestart, dus wil je zelf zien hoe het er op camping de Wielewaal aan toe gaat en of de camping wel open mag blijven van de inspecteur? Kaarten zijn te reserveren via www.toneelgroepmaskerade.nl of telefonisch te bestellen via 06-10831923

Locatie: Alkwin Theater Uithoorn, Weegbree 55. Aanvang beide avonden: 20.15 uur. Zaal open: 20.00 uur. Foyer open: 19.00 uur

Entree: 12,50 euro per persoon.