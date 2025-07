Marije van Dijk benoemd als kinderburgemeester

Aalsmeer – Uit 11 kandidaten die graag kinderburgemeester van Aalsmeer wilden worden, is Marije van Dijk van OBS Samen Één gekozen. Zij is 10 jaar en zit komend schooljaar in groep 8. Marije wil graag aandacht voor het klimaat en duurzaamheid. Aan het begin van de raadsvergadering van 3 juli is Marije benoemd tot kinderburgemeester.

Dinsdag 1 juli presenteerden alle kandidaten zich met hun hun plannen voor een jury bestaande uit burgemeester Gido Oude Kotte, de huidige kinderburgemeester Chiemeze Ugoanyanwu, Manon Zwart jongerenwerker van gro-up Buurtwerk en een communicatieadviseur van de gemeente. In de raadzaal werden ze op hun voorzitterskwaliteiten beoordeeld door gemeenteraadsleden Marjanne Vleghaar (VVD) en Werner Koster (Absoluut Aalsmeer).

Allemaal winnaars

Hoewel er maar één kinderburgemeester is gekozen, vindt burgemeester Oude Kotte iedere kandidaat een winnaar. “Iedereen die zich hier heeft gepresenteerd, heeft in elk geval zichzelf overwonnen”, zei de burgemeester in een volle raadzaal. “Marije maakte indruk bij de jury door haar goede voorbereiding en mooie ideeën op het gebied van duurzaamheid en milieu, bijvoorbeeld het organiseren van een ruilmarkt. Ze wist dit ook goed te verwoorden.” Marije heeft het afgelopen jaar al ervaring opgedaan in de kinderraad en mag in het nieuwe schooljaar als kinderburgemeester aan de slag.

Officieel benoemd

In de raadsvergadering van 3 juli is Marije officieel benoemd en kreeg zij de keten omgehangen van Chiemeze. Voor Chiemeze waren er mooie woorden en een cadeau voor zijn inzet als kinderburgemeester het afgelopen schooljaar. Alle overige kandidaten zijn lid geworden van de kinderraad.

Foto: Burgemeester Oude Kotte, Chiemeze en Marije. (foto: Gemeente Aalsmeer).