Marco Koehler nieuw VVD commissielid

Aalsmeer – Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober heeft de raad besluiten genomen over onder andere jeugdhulp, gemeentelijke ereblijken en de benoeming van een nieuw commissielid. Aan het begin van de vergadering werd Marco Koehler beëdigd als commissielid namens de VVD.

Regionale inkoop jeugdhulp

De raad heeft richtinggevende uitspraken en uitgangspunten vastgesteld voor de regionale inkoop van jeugdhulp. Gemeenten in de regio Amsterdam en Amstelland gaan deze hulp gezamenlijk inkopen vanaf 2028 of 2029. Dit is in lijn met de nieuwe wet Verbetering beschikbaarheid jeugdhulp, die gemeenten verplicht om (hoog)specialistische jeugdhulp regionaal te organiseren.

Gemeentelijke ereblijken

De verordening gemeentelijke ereblijken 2025 is door de raad vastgesteld. Deze onderscheidingen worden toegekend aan inwoners die zich bijzonder inzetten voor de Aalsmeerse samenleving. Nieuw zijn het ‘Aardbeienlintje’ voor de jeugd en de ‘Bronzen Watertoren’ voor jubilerende (vanaf 50 jaar) verenigingen.

Veiligheid vrouwen en meisjes

Alle partijen, met Absoluut Aalsmeer als indiener, dienden gezamenlijk een motie in om de veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte te verbeteren. Met een aantal stappen willen de fracties dat Aalsmeer een voorloper wordt in de regio en laat zien: veiligheid is niet vanzelfsprekend, maar wel maakbaar. In de motie wordt gesteld veiligheid van vrouwen en meisjes mee te nemen bij (her)inrichting van straten, parken en pleinen en vrouwen te betrekken bij het signaleren van knelpunten. Ook willen de fracties samenwerken met buurgemeenten voor een sterkere aanpak en een onderzoek naar toezicht op onveilige plekken. De vergadering terugkijken is mogelijk via www.aalsmeer.nl.

Commissievergadering

De agenda voor oktober is inmiddels bekend. De eerstvolgende beeldvormende commissievergadering Maatschappij en Bestuur vindt plaats op donderdag 16 oktober. De vergadering bijwonen kan in het Raadhuis en is thuis online te volgen.

Foto: Beëdiging Marco Koehler als VVD commissielid door burgemeester Oude Kotte (aangeleverd).