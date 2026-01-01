Man overleden na vuurwerk ongeval in Aalsmeer

Aalsmeer – In de Zeeltstraat in Nieuw Oosteinde is een 38-jarige man overleden als gevolg van een vuurwerk ongeval. De melding kwam rond 02.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Buurtbewoners hebben daarbij een AED aangesloten. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.

Het is nog niet duidelijk of er sprake was van illegaal vuurwerk, zo vertelde een woordvoerder van de politie. De straat is door de politie lange tijd afgezet geweest voor forensisch onderzoek.

Fotograaf: VLN Nieuws