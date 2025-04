Magic Circus komt naar Aalsmeer!

Aalsmeer – Ineens zie je het licht. Magic Circus, het Nederlands Stadscircus, is voor zijn publiek al jaren een lichtpuntje. Niet toevallig heet de nieuwe voorstelling van 2025 ‘Valo’. Fins voor ‘Licht’. Dit jaar wordt het publiek getrakteerd op onder andere een groep acrobaten uit Finland. Woensdag 23 en donderdag 24 april is de voorstelling om 16:00 uur te bewonderen in Aalsmeer aan de Dreef bij Sportcentrum en zwembad De Waterlelie.

Afwisselend

De nieuwe generatie Finse circusartiesten straalt voor het eerst in Nederland. Samen met Jofri, Nederlands beste circuskomiek, en de Poolse circusprinses Anna brengen zij het hooggeëerd publiek een welkome afwisseling in deze soms donkere tijden: verlichting en verpozing. Een circustent vol stralende ogen als een acrobate zo ondersteboven is van zichzelf, dat ze roekeloos in kopstand op een trapeze door de lucht zweeft. Indrukwekkende sprongen naar hoge menselijke piramides. Verbluffende magische autobanden, poëtische acrobatische dans, razendsnelle jongleurs en diabolisten zorgen voor twinkelingen. En als het even te spannend wordt, grijpt komiek Jofri in om iedereen te laten schateren.

Oudste en modernste

Magic Circus is het oudste en modernste tentcircus van Nederland. Het allerlaatste circus van eigen bodem dat nog een volledig seizoen op reis is. Magic Circus is anders; meer dan sfeer en beleving. Gewoon een betaalbaar, gezellig circus dat door de intimiteit in je poriën kruipt. Dat je raakt en je nooit meer loslaat. Magic Circus adem je in en is tegelijkertijd adembenemend. Een circus waar ouders en grootouders meelachen met de (klein)kinderen. En waar studenten chillen en zich vergapen aan de acrobaten.

Kaarten zijn bij het circus op voorstellingsdagen verkrijgbaar vanaf 15.30 uur aan het Magic Servicebuffet. Online reserveren kan via www.magic-circus.nl. In winkels met een circusposter zijn kortingsbonnen te vinden.

Foto: Piet Hein Out