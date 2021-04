Maak een bijenweide met bloeiende planten

Regio – Of je nu een tuin hebt of een balkon, met bloeiende vaste planten maak je overal een mooie bijenweide. Daarmee geniet je van zoemend gezelschap van wilde en honingbijen én een zee aan bloemen. En omdat vaste planten elk jaar terugkomen, heb je er jaar in jaar uit plezier van.

Drachtplanten

Het nectar en de stuifmeel uit de bloemen van veel vaste planten, is voedsel voor bijen. Het zijn zogenaamde drachtplanten. Bijen vervoeren het stuifmeel in speciale korfjes op hun achterpootjes. Met het blote oog kun je de stuifmeelklompjes goed zien. Tijdens hun bezoek helpen de bijen ook nog een handje bij de bestuiving, zodat zaden en vruchten worden gevormd.

Bijenweide wegwijzer

Bijen worden gelokt door de geuren en kleuren van bloemen. Die zijn voor onweerstaanbaar voor ze. Veel bloemen hebben een extra wapen, in de vorm van een honingmerk van vlekjes en streepjes. Kijk maar eens goed naar de bloemen van slangenkop (Penstemon) of ooievaarsbek (Geranium). De honingmerken dienen als wegwijzer voor de bijen.

Diversiteit

Zorg voor veel variatie en bloeispreiding over het jaar; van longkruid (Pulmonaria) vroeg in het voorjaar tot herfstaster (Aster) in het najaar. En maak je bijenweide lekker bont. Varieer met kleuren en zet grote bloemen tussen kleine bloemen. Je wordt beloond met zoemende bezoekers die zich naar hartenlust door de bloemen laten bedienen. Hoe gezellig is dat?

Wist je dat: Hommels onder de groep ‘wilde bijen’ vallen? Bijensoorten voorkeur voor verschillende plantensoorten hebben? Salie (Salvia), lavendel (Lavandula), duizendknoop (Persicaria), indigo lupine (Baptisia) en zonnekruid (Helenium) zijn een greep uit de vaste planten waar bijen dol op zijn. Elke plantensoort z’n eigen kleur stuifmeel heeft? De hoeveelheid nectar schommelt over de dag? Op www.perennialpower.nl meer inspiratie en tips over vaste planten.

Foto: Helemaal onder het stuifmeel. Foto: Ruud Meijer