Lustrum Schrijversparade in het Huiskamermuseum

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 1 november staat schrijven en lezen centraal in het Huiskamermuseum. Het eerste lustrum van de Schrijversparade wordt deze dag feestelijk gevierd met een gevarieerd programma. Al een paar weken is een deel van de Kinderraad druk bezig met de voorbereiding aan de Schrijversparade. Zij hopen met hun verhalen en zelfgemaakte flyers zoveel mogelijk zeven en achtste groepers en hun ouders naar het Huiskamermuseum te krijgen om met elkaar te gaan ‘schilderen met woorden’

Schilderen met woorden, 10.00 tot 11.45 uur

In het Huiskamermuseum hangen meer dan honderd schilderijen verdeeld over twee verdiepingen. Waar je ook kijkt overal hangt en staat kunst. Je loopt en kijkt rond tot je een schilderij ziet wat – voor jou op dat moment – het mooiste of meest opvallende schilderij is. En daar ga je iets over schrijven. Wanneer iedereen klaar is met schrijven lees je jouw tekst voor en vervolgens moeten de anderen dan raden om welk schilderij het gaat. Ook deze keer leverde dat weer mooie reacties op. Iedereen die ooit al eens heeft meegedaan aan ‘schilderen met woorden’ weet hoe blij je er van wordt. “Ik wist niet dat schilderen met woorden zo leuk kon zijn.”

Luisteren naar een taal die je niet kent, 12.00 tot 13.45 uur

In Aalsmeer wonen heel veel mensen die niet in Nederland geboren zijn. Zij komen uit alle windstreken. Aan een aantal is gevraagd of zij een klein stukje in hun eigen taal willen voorlezen uit hun favoriete boek en vervolgens in het Nederlands vertellen waarover het gaat. Ook wordt er een prachtig gedicht zowel in het Turks als in het Nederlands voorgedragen en een aantal wonderschone en schrijnende brieven voorgelezen van twee sterke en bijzondere vrouwen die al zeventien maanden in een AZC zitten.

Creatief schrijven, 14.00 tot 15.45 uur

Bibliotheken worden gelukkig steeds meer bezocht, jeugd en volwassenen vinden het steeds spannender om te lezen. Maar ook het zelf schrijven zit in de lift. Tijdens deze uren van de Schrijversparade zullen zowel hobbyisten als professionele schrijvers aan het woord komen. En heeft Saskia Veenswijk beloofd haar zelfgeschreven en gecomponeerde vrolijke Poel-lied te komen zingen. Nicole Ex is de hoofdgast van de Schrijversparade vanaf 16.00 uur. “Oh,komt Nicole vertellen wat fantastisch, hoe ken je haar?” Nicole Ex stond al heel lang op het verlanglijstje, alleen vertoeft zij zo vaak in het buitenland dat de komst naar de Schrijversparade steeds niet lukte. Nicole is hét gezicht van het Internationale Kunstmagazine See All This dat om de drie maanden verschijnt. Als eigenaar en hoofdredacteur heeft zij heel veel prominente kunstenaars van over de hele wereld geïnterviewd en hun ateliers bezocht. Hoe zij de ervaringen van deze reizen beschrijft, is een vreugde om te lezen maar Nicole is ook een begenadigd spreker haar beeldende voorstelling doet je als toehoorder meereizen.

Aanmelden

Wie deze bijzondere dag wil meemaken of een deel daarvan wordt van harte uitgenodigd. De toegang is gratis wel graag even aangeven of je komt. Mail hiervoor naar nackwach@telfort.nl Het adres: Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 12a.

Foto: Overal kunst in het Huiskamermuseum (aangeleverd).