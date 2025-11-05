Lunch van gemeente voor pleeggezinnen

Aalsmeer – Om waardering te uiten voor de waardevolle inzet van pleeggezinnen heeft de gemeente Aalsmeer afgelopen weekeinde een lunch georganiseerd. De pleegouders, hun kinderen en pleegkinderen werden daarmee in het zonnetje gezet. Het is inmiddels traditie in Aalsmeer om pleeggezinnen in de Week van de Pleegzorg wat extra aandacht te geven. Eerder werd onder andere al ontbijt bezorgd, een cadeaukaart geschonken en de watertoren groen verlicht. Dit keer werd dus gekozen voor een lunch.

Het ‘runnen’ van een pleeggezin is soms best ingrijpend maar vooral heel dankbaar gaven de pleegouders aan de wethouder mee. De erkenning die daarvoor vanuit de gemeente komt, is welkom. “Het is belangrijk om onze waardering uit te spreken voor het werk dat jullie doen”, zei wethouder Bart Kabout tijdens de lunch. “De opvang van een kind in de warmte van een gezin, in plaats van in een pleeghuis, is onbetaalbaar. Ook voor de toekomstige ontwikkeling van het kind.”

De gesprekken aan de lunchtafel over gedeelde ervaringen waren ook voor de wethouder heel informatief. “Over tal van zaken waar pleeggezinnen tegenaan lopen, weet ik nu net weer iets meer”, zegt Kabout. “Daar waar we als gemeente kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van sommige knelpunten zullen we dat met veel inzet doen.”

Ook pleegouder worden?

Er wel eens aan gedacht om pleegouder te worden? Kijk dan eens op de website ‘Ik wil pleegouder worden’.

Foto: Wethouder Kabout bij lunch voor pleeggezinnen. Foto: Gemeente Aalsmeer