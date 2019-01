Lunch burgemeesters in Adamas Inloophuis

Nieuw Vennep – Vier burgemeesters en de commissaris van de Koning Noord-Holland hebben donderdag 10 januari genoten van hun eerste lunch als Raad van Advies van het Adamas Inloophuis.

“Adamas is een regionale oncologische zorginstelling. Die verbinding willen wij graag bevestigen door de burgemeesters van de omliggende gemeentes plaats te laten nemen in ons Raad van Advies”, aldus Annelies Osinga, leidinggevend coördinator Adamas Inloophuis.

Donderdag 10 januari kwamen de burgemeesters voor het eerst bij elkaar tijdens een gezellige en gezonde lunch. Samen met voorzitter van het Adamas bestuur, Arhur van Dijk, tevens commissaris van de Koning Noord-Holland, was er een levendig gesprek over wat kanker doet voor patiënten, hun naasten en nabestaanden. Niet alleen op mentaal gebied, maar ook op financieel gebied. Wat het betekent voor werkgevers en scholen en waar gemeentes bij kunnen ondersteunen.

“Adamas ontvangt ieder jaar subsidie van de diverse gemeenten, ongeveer 15% van de begroting. Maar de verbinding dat ze weten wat wij voor hun inwoners kunnen betekenen is net zo belangrijk”, vervolgt Osinga. “Dat wij presentaties aanbieden bij onder andere kerken, wijkverpleging en scholen. Dat er op andere locaties lotgenotengesprekken aangeboden kunnen worden, zoals OncoCare Lisse en Kampeerboederij Straat-hof in Leimuiden. Nuttige informatie waar wij elkaar over kunnen adviseren.”

Helaas konden de burgemeesters van Lisse en Teylingen niet aanwezig zijn. Zij komen in februari kennis maken met Adamas.