Lions Clubs: Weer ‘De Slag om Aalsmeer’

Aalsmeer – De twee Aalsmeerse Lions Clubs organiseren dit jaar op woensdag 12 november alweer voor de achtste keer het slimme en gezellige bedrijvenspel ‘De Slag om Aalsmeer’. Bij dit avondvullende bedrijvenspel ligt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid. De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt gespeeld door teams van vijf personen.

Dag van je Leven en Voedselbank

De opbrengst van het bedrijvenspel gaat naar Stichting Dag van je Leven en Stichting Voedselbank Aalsmeer. Stichting Dag van je Leven heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking in het zonnetje te zetten en/of ze een leuke dag te bezorgen. Zo wordt jaarlijks de Botendag georganiseerd en wordt feest gevierd tijdens de Feestweek in Aalsmeer. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar de Voedselbank Aalsmeer. De koelkast is na meer dan tien jaar aan vervanging toe! Vertegenwoordigers van beide goede doelen zullen na afloop van het spel kort vertellen over het werk dat zij samen met hun vrijwilligers vol passie doen voor mensen met een beperking en voor mensen die het minder breed hebben.

Bedrijven, verenigingen en organisaties

Een team kan samengesteld worden uit medewerkers van bedrijven, verenigingen, organisaties, etc. Tijdens de borrel, het buffet of na afloop is er voldoende gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Het bedrijvenspel zelf vergt de nodige concentratie: iedere 4 minuten luidt de bel voor een nieuwe vraag. In totaal 20 vragen op allerlei gebied en natuurlijk ook specifiek Aalsmeerse. Maar de deelnemers hoeven beslist geen ‘Einstein’ te zijn om te winnen. Het best presterende team ontvangt de wisseltrofee en natuurlijk ook eeuwige roem!

Inschrijven nog mogelijk

Er is nog plaats voor enkele teams

De avond is inmiddels bijna volgeboekt. Er zijn nog enkele tafels beschikbaar, inschrijven is dus nog mogelijk! De ‘Slag om Aalsmeer’ vindt plaats op woensdag 12 november in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Het programma start om 17.30 uur. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.slagomaalsmeer.nl, mail naar deslagomaalsmeer@gmail.com of bel Quinten Bunschoten via 06-52078646.

Foto: Het team van de Gemeente met onder andere burgemeester Gido Oude Kotte behaalde in 2024 de eervolle tweede plaats. Foto: aangeleverd