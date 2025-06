Lions Badeendenrace in vijver Hornmeerpark

Aalsmeer – Op zaterdag 28 juni vanaf 14.30 uur organiseert de Lionsclub Aalsmeer voor de tweede keer de Lions Badeendenrace. Dit evenement vindt plaats in de vijver van het Hornmeerpark tussen buurthuis Hornmeer en zwembad De Waterlelie, vlakbij de grote parkeerplaats.

De badeenden worden allemaal tegelijk in één keer in het water gestort. Als ze zich daar helemaal lekker in voelen dan gaan ze racen en proberen als eerste te finishen. De Brandweer van Aalsmeer helpt graag een handje en geeft ze een duwtje in de rug door met hun brandslangen voor de nodige stroming te zorgen. Na de race worden de winnaars meteen bekend gemaakt.

Adopteer eigen badeend(en)

De gelukkige met het nummer van de badeend die als eerste aankomt, wint de hoofdprijs: een gave Playstation 5 disc edition! Er zijn dit jaar meer dan veertig prijzen voor de snelste eenden. Op de website www.eendenrace.nl is alle informatie over deze unieke Lions Badeendenrace Aalsmeer te vinden en kan heel eenvoudig direct een eigen badeend(en) geadopteerd worden. Eén badeend voor 3 euro en een complete eendenfamilie van vier voor 10 euro.

Opbrengst voor goede doelen

Met de opbrengst van deze gezellige en ongetwijfeld weer spannende badeendenrace steunt de Lionsclub twee goede doelen. Bij Scouting Willem Barendsz zijn de tenten aan vervanging toe. Het geld gaat dus besteed worden aan de aanschaf van nieuwe tenten. Tweede goede doel is stichting ‘Living Memories’. Deze stichting maakt video’s van kinderen die gaan overlijden aan een ongeneeslijke ziekte. Na het overlijden vormt de video een waardevolle, blijvende herinnering. En dat is belangrijk voor ouders en nabestaanden. Bij de stichting zijn veel vrijwilligers betrokken, maar uiteraard is een financieel steuntje van harte welkom.

Optreden girlband UNITY

De Lionsclub gaat er op 28 juni in het Hornmeerpark onder leiding van spreekstalmeester Mike van der Laarse een middag vol plezier en actie van maken. Met als klap op de vuurpijl om 14.30 uur een bijzonder optreden van UNITY, de bekende girlband bestaande uit Naomi, Maud Noordam (uit Aalsmeer), Jayda en Demie. In 2020 wonnen zij het Junior Songfestival. Net als vorig jaar belooft het weer een spetterend optreden te worden. Na het optreden van UNITY start om ongeveer 15.00 uur de Lions Badeendenrace Aalsmeer met – even na de finish – de spannende prijsuitreiking. Het adopteren van de badeenden loopt de laatste dagen heel hard. Dus, nog mee doen met een eigen badeend(en) en één van die geweldige prijzen winnen, dan snel naar eendenraceaalsmeer.nl om een badeend(en) te adopteren. Dat kan overigens ook bij de stand tijdens Ophelia Onbeperkt aanstaande zaterdag 21 juni in de Ophelialaan.

Foto: De badeenden gaan te water. Foto: Anton Temme