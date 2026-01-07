Line-up Akoestische Avonden in Bacchus bekend

Aalsmeer – De Voorheen Akoestische Avonden keren weer terug naar Cultureel Café Bacchus op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari. Het wordt een weekend vol verrassende combinaties en die typische warme Bacchus-sfeer: intiem, spontaan en heerlijk chaotisch op de beste manier, precies zoals (vaste) bezoekers zich het herinneren.

De line-up is nu definitief bekend en bestaat uit optredens van totaal tien (beide avonden vijf) bands. Zowel ‘oude’ bekenden als nieuwe gezichten gaan verrassen. Vrijdag 23 januari gaan (in willekeurige volgorde) optreden: Five Fools Live, Snickers, Snö, Super Friday en Color Changing Egg. Zaterdag gaan de spots aan voor The Cover Crew XL, Groos, Misses T.J., Kolbak en Rooftop (willekeurige volgorde). Beide avonden beginnen om 20.30 uur en de toegang per avond bedraagt (early-bird ticket prijs) 7,50 euro per persoon per avond (na 18 januari 9,50 euro). Kaarten zijn verkrijgbaar via www.cultureelcafebacchus.nl.

Vrijwilligers gezocht

Café Bacchus wordt volledig gerund door vrijwilligers en is al sinds 1992 het Cultureel Café van Aalsmeer. De vaste groep is naarstig op zoek naar uitbreiding van het activiteitenteam. Extra handen zijn gewenst voor bardiensten tijdens concerten en hulp bij klusprojecten en filmavonden. Ook licht-, geluid- en filmtechnici worden met open armen welkom geheten. Eén avond per maand in het weekend beschikbaar? Stuur dan een mail naar: vacatures@cultureelcafebacchus.nl en sluit je aan bij het gezellige team van Bacchus.

Foto: Akoestische Avonden 2025 (foto redactie).