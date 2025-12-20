Lichtjeswandeling rond Boerenvreugd

Aalsmeer – Tot en met tweede kerstdag, vrijdag 26 december, kan de lichtjeswandeling bij de kinderboerderij bezocht worden. Zodra het donker is gaan de lichtjes bij Boerenvreugd aan en kan genoten van allerlei kersttafereeltjes. De wandeling start bij de hoofdingang van de kinderboerderij (speeltuinzijde) en gaat via het wandelpad om Boerenvreugd heen. Alle verlichte items zijn vanaf het wandelpad, ook toegankelijk met kinderwagens en rolstoelen, goed te zien.

Prijsvraag met letters

Bij ieder item staat een letter en deze vormen samen een woord. De wandelkaart waarop de oplossing kan worden ingevuld is te downloaden via de website van de kinderboerderij. Aan het einde van de wandeling mag deze kaart in de brievenbus van Boerenvreugd. Uit alle goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken. Deelname aan de lichtjeswandeling is gratis, maar een kleine donatie via de QR-code op de wandelkaart wordt zeer op prijs gesteld. Vergeet trouwens niet ook een pen en een zaklamp mee te nemen!

Schaatsen en chocolademelk

De kinderboerderij aan de Beethovenlaan is in de avond gesloten, maar op loopafstand van Boerenvreugd is in Hornmeer de Westeinder Winter Village (aan de Dreef). Leuk om de lichtjeswandeling te combineren met schaatsen en warme chocolademelk drinken in de tent. Een perfect winteruitje met kinderen! De Westeinder Winter Village is open tot en met 4 januari met dagelijks extra activiteiten.