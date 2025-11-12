Lichtjes en lekkers bij Sint Maarten viering

Kudelstaart – Afgelopen dinsdag was het 11 november, de dag dat het carnavalsseizoen van start gaat én het lichtjesfeest Sint Maarten gevierd wordt. In Kudelstaart waren kinderen uitgenodigd om met een lampion naar de kerk Sint Jan Geboorte te komen. Hier werd het verhaal uitgebeeld en verteld door Sint Maarten en de bedelaar. Ook werden enkele Sint Maarten liedjes gezongen en samen muziek gemaakt.

Na afloop brandde het vuurtje van Sint Maarten buiten, kregen alle kinderen iets lekkers en gingen vervolgens in groepjes langs deuren om te zingen om hiervoor (natuurlijk) een traktatie te krijgen. Het weer zat mee, wel koud maar gelukkig geen regen. Sint Maarten in Kudelstaart werd georganiseerd door leden van De Pretpeurders en van de Sint Jan Geboorte kerk.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

