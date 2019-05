Lezing over operatie Overlord in Crash

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 organiseert op zaterdag 1 juni om 13.00 uur een lezing over operatie Overlord (Omaha Beach). 75 jaar geleden, op 6 juni 1944, landden bijna 160.000 geallieerde soldaten op de Normandische kust om de Duitse Atlantik Wall te doorbreken. Het was de voorhoede van een strijdmacht van bijna 2 miljoen man die een einde maakten aan de Duitse bezetting. Die eerste dag kostte 4.414 geallieerde mannen het leven. De helft daarvan waren Amerikanen op het invasie strand Omaha bij Vierville sur Mer.

Op dat strand ging zoveel mis, dat Eisenhouwer overwoog de landing in die sector af te blazen. Uiteindelijk kwam het toch tot een doorbraak. Hoe verliep dit dramatische gevecht op 6 juni op Omaha Beach, dat zo beslissend was voor de afloop van operatie Overlord? De lezing wordt verzorgd door Dick Weber en is gratis toegankelijk voor museumbezoekers.

Het Crash museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en iedere tweede zondag van de maand ook van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 op www.crash40-45.nl.