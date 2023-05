Lezing kustlandschap in De Heimanshof

Haarlemmermeer – Bij kustlandschap wordt vaak alleen gedacht aan de duinen en dijken die Nederland beschermen. Maar houdt het kustlandschap op achter de zeewering? Op zondag 14 mei geven Jan van Steijn en Dick Gatsonides om 14.30 uur een lezing over het kustlandschap in het Informatiecentrum van De Heimanshof. Aansluitend is er een excursie naar het kustlandschap.

Jan en Dick zijn respectievelijk beheerder en vrijwilliger van De Heimanshof. Zij nemen u mee op reis door de ontwikkeling van het kustlandschap in de heemtuin. Welke planten voelen zich fijn op het duin of direct aan de kust onder zilte omstandigheden? En hoe is het mogelijk dat in de duinpannetjes zoet water is en heel andere planten verschijnen?

Afgelopen twee jaar is de duinvallei in De Heimanshof geheel gerenoveerd en is een zout landschap gecreëerd met een zeedijk. De lezing is een vervolg op de cursus ‘Leer De Heimanshof (beter) kennen’ die afgelopen winter gehouden is voor de vrijwilligers en geïnteresseerden. Lezing en toegang tot de tuin zijn gratis.

De heemtuin is tot 30 september in de weekenden open van 13.00 tot 17.00 uur. Op werkdagen is de tuin open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.

Foto: Landschap Noord-Holland