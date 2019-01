Lezing ‘Een nieuw Nederlands klimaat’

Amstelland – Op zondag 20 januari geeft Gerard van der Steenhoven een lezing op Buitenplaats Wester-Amstel over ‘Een nieuw Nederlands klimaat’. De lezing begint om 15.00 uur.



Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak? En wat kunnen we er aan doen?

Minder broeikasgassen uitstoten – dat is bekend, maar we zullen ook moeten leren omgaan met nieuwe klimaatextremen. De lange droge zomer van 2018 is daar een voorbeeld van. Hoe kunnen we ons op dergelijke weerextremen voorbereiden?



In zijn lezing gaat Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI, in op deze en andere vragen.



Reserveren: muziek@wester-amstel.nl of telefonisch op 020-4964938. Buitenplaats Wester-Amstel is te vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. Entree: € 12,00, donateurs € 9,00, kinderen t/m 12 jaar gratis. Koffie en thee gratis vóór aanvang. Meer info: www.wester-amstel.n