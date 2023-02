Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 25 februari presenteert het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum de lezing ‘De razzia van Rotterdam en Schiedam’. Op 10 en 11 november 1944 werd in Rotterdam en Schiedam geheel onverwacht en onder dreiging van grof geweld, een grootscheepse razzia uitgevoerd. Ongeveer 52.000 mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 40 jaar, worden in beide steden opgepakt en onder erbarmelijke omstandigheden gedeporteerd naar diverse bestemmingen. Het grootste deel van de mannen kwam uiteindelijk in Duitsland terecht. Daar moesten zij als dwangarbeider werken.

Vaak pas vele weken na de bevrijding keerden de overlevenden, meestal uitgemergeld en verzwakt, terug in Nederland. Naar schatting meer dan 500 mannen zijn als gevolg van de deportatie overleden.

De lezing op 25 februari begint om 13.00 uur en wordt verzorgd door Harry van Huut en René Versluis van de Stichting Razzia Monument Rotterdam. Het Crash museum in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk is iedere zaterdag en elke tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl.