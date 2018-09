‘Let’s Go’ begint weer op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – De scholen zijn weer begonnen, de vakantie voorbij en daarmee is het ook tijd dat Laurens, Kim en Jonas weer de studio in duiken voor een gezellig uurtje radio. Vrijdag begint weer een nieuw seizoen ‘Let’s Go’ en meteen met gezellig gasten. Anniko van Daalen komt langs en zij komt ons alles vertellen over Basket Stars, een initiatief vanuit Basketbal Vereniging Aalsmeer. Afgelopen zaterdag zijn ze hiermee begonnen en Kim is benieuwd wat dit precies inhoudt.

Ook Tobias Rothe komt vrijdag langs voor het project KunstkasKids Collectief. Misschien neemt hij ook nog wel echte kunstenaars mee om te vertellen over waar zij de afgelopen weken hard aan hebben gewerkt. Deze kunstwerken zijn volgend weekend te bewonderen tijdens de Kunstroute. Luister je (weer) mee vrijdag 7 september vanaf 18.00 uur op Radio Aalsmeer?

De lokale omroep van Aalsmeer en omgeving is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.

Foto: Jonas, Kim en Laurens van het kinder- en jeugdprogramma ‘Let’s Go’ op Radio Aalsmeer.