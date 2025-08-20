Let op: Scholen gaan weer beginnen!

Aalsmeer – Het is bijna weer voorbij, de mooie zomervakantie voor alle scholen. Zes weken hebben de leerlingen en leerkrachten (en ouders) kunnen genieten van vrije dagen: Geen stress, geen moeten, lekker relaxen. Maar aanstaande maandag 25 augustus gaat weer vroeg de wekker en rond half negen in de ochtend de schoolbel, want de scholen beginnen weer!

Niet iedereen, maar de meeste jongens en meisjes zijn blij weer naar school te mogen. De juffen of meesters weer zien, evenals vriendjes en vriendinnetjes, gezellig kletsen en spelen met elkaar, maar natuurlijk ook nieuwe dingen leren.

Dat de scholen, zowel basis als voortgezet onderwijs, weer starten, betekent ook dat het op wegen een stuk drukker zal worden. Aan automobilisten wordt gevraagd vooral alert te zijn en fietsers de ruimte te geven. Maar ook fietsers onderling moeten opletten op de paden met ook tegemoet komende fietsers en bij het oversteken. Het zal weer ‘vol’ zijn op de (bekende) schoolroutes. Extra scherp opletten op de wegen rond de scholen en natuurlijk bij de ‘bekende’ rotondes. Even wennen voor alle weggebruikers. Neem de tijd, laat ‘haast’ en ‘ergernis’ thuis en de mobiel in de tas/jas, dan rijdt het snel weer met en door elkaar ‘als vanouds’!

Foto: Spandoeken rond scholen in Aalsmeer. Foto: Redactie